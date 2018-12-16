Звезда "Дома-2" попала в больницу со страшным диагнозом
Мария Кохно, которая сделала себе имя благодаря участию в скандальном шоу "Дом-2", не собирается сидеть сложа руки и почивать на лаврах после ухода с проекта. Вместо этого она совмещает благотворительность, съемки и работу. Однако не всегда у нее получается сделать это без ущерба для своего здоровья.
"Недавно мне стало плохо, и я начала терять сознание. Меня увезли в больницу, где я пролежала ночь. На следующий день я выписалась и снова чуть не упала в обморок", – цитирует портал Dom2Life.ru Марию Кохно. "Врачи сказали, что у меня нервное истощение, и мне нужен постельный режим. Вообще, советуют улететь куда-нибудь", – добавила она.
Кохно рассказала, что много сил у нее отнимает благотворительная деятельность. По ее словам, звезда "Дома-2" после ухода с телестройки начала помогать людям, страдающим от онкологии и анорексии.
"Все началось с того, что мне позвонила сестра близняшек, попросила помощи. Теперь таких историй у меня четыре… Недавно я еще открыла благотворительную организацию для больных анорексией, также веду фонд для онкобольных", – отметила девушка.
Кроме того, Мария Кохно участвует в различных съемках, что также отнимает у нее много сил. "Я держусь, но, к сожалению, здоровье меня подвело", – заключила Мария Кохно.
Поклонники восхитились пышными формами звезды "Дома-2"
Не все смогли по достоинству оценить смелый снимок певицы
Ведущий не понимает, как певец стал героем
Артист подумывает об уходе из профессии