Украинка Повалий заставила плакать Кремль

Таисия Повалий не выступала в Москве с сольными концертами ровно шесть лет. Заждались украинскую звезду тут, и она приехала с премьерой программы "Сердце – дом для любви". Корреспондент "Дни.ру" побывал на мероприятии.



Собрать шеститысячный Кремль в нынешние времена – задача почти непосильная. Да еще для украинской артистки, которая живет в Киеве и всегда подчеркивает свою любовь к Родине. В России к Повалий не только не стали относиться прохладнее, но, кажется, напротив, ждут и обожают еще сильнее.

И она не подвела – представила программу с мудрыми и часто философскими песнями. Дорогие костюмы, эффектные видеопроекции – все было сделано на высшем уровне. Впрочем, Повалий в любом случае заворожила бы публику своим голосом.



"Ты стала амбассадором (послом. – Прим. ред.) любви, дружбы, красоты и музыки, – обратился к артистке Филипп Киркоров. – Я не могу себе представить, чтобы сегодня во дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты представила целый блок на украинской мове на главной сцене России".

"Ой, у вишневому саду" и "Цвiте терен" в России горячо любимы и поются на застольях, поэтому народ в Кремле не мог сдержать слез, когда артистка исполняла их. А хит всех времен "Червона рута" зал спел хором. За это стоит поклониться в ноги Повалий, потому что она объединяет братские народы, которые политики зачем-то пытаются рассорить.

На банкете после концерта Филипп Киркоров, Михаил Гуцериев и другие звезды поддержали украинский тост: "Будьмо! Гей! Гей! Гей!" Это тоже показатель огромной любви в России к украинским культуре, музыке и языку.

Перед выходом на сцену Таисия призналась, почему решила дать этот концерт, за который на Родине ее могут осудить. "Некоторое время назад у меня внутри была какая-то остановка. Вдруг исчез огонь, который всегда должен гореть в артисте. Мне не хотелось ничего, – пояснила она. – Именно тогда на меня начались гонения, период в жизни был непростой. Я даже не праздновала свой юбилей – просто было очень грустно. Уехала в Испанию, долго жила среди природы, ушла в себя и искала ответы на все вопросы. И вот тогда-то я многое поняла, осознала, что должна выполнять свою миссию на этой земле, данную мне Богом. Выполнять, несмотря ни на какие преграды. И как только я к этому пришла, мне одна за другой стали приходить песни. Вот и захотелось их исполнить, а заодно отметить юбилеи, которые тогда пришлось пропустить. Концерт в Кремле – определенный жизненный этап..."

