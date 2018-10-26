"Вытащили с того света": предавшая сына Повалий рассказала о жуткой расплате

Известная певица Таисия Повалий стала гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", которая выходит на канале "Россия 1". В студии артистка откровенно призналась, что предала свою семью.



Таисия появилась на свет на Украине в деревне Шамраевка. Родители разошлись, когда ей было 14 лет. Отец будущей звезды выпивал, сильно ревновал жену и бил ее. "Инициатором развода была я. Я сказала: "Мама, зачем ты терпишь? Надо думать о себе. Ты хочешь, чтобы я спокойно училась?" – вспомнила звезда.

Первым мужем Таисии стал музыкант Владимир Повалий. "После первого курса мы поехали работать в колхоз. Это был Джанкой, мы собирали помидоры. Нас попросили сделать концерт в местном клубе. Володя был с гитарой", – рассказала о первом знакомстве артистка.

До свадьбы молодые встречались год. После ЗАГСа Таисия переехала в дом к возлюбленному. Родители мужа с радостью приняли ее в семью. Через некоторое время у пары появился сын Денис. Свекровь помогала певице во всем.

Когда сыну Повалий исполнился год, она вновь забеременела. Еще один ребенок не входил в планы артистки и ее супруга. Таисия понимала, что ее карьера только начинается и ей нельзя опять уходить в декрет, ведь это не даст ей возможности достичь цели.

Знаменитость решилась на аборт, последствия которого чуть не свели ее в могилу и навсегда лишили возможности иметь детей. "Меня спасли с того света. Я упала дома, потеряла сознание. Очнулась на носилках, когда меня выносили из дома. Потом я опять провалилась и очнулась на столе хирурга", – поведала звезда. Она не жалеет о содеянном, но считает, что это была расплата за возможность реализоваться на сцене.

Владимир и Таисия прожили вместе 11 лет. Этот брак нельзя было назвать идеальным – из-за постоянных гастролей супруги практически не виделись, но разводиться не думали. Однако произошло то, чего не ожидала даже сама Повалий – она влюбилась в продюсера Игоря Лихуту, который тоже был несвободен, имел двоих детей. Звезда бросила мужа и сына и вплотную занялась карьерой под покровительством нового избранника.

"Я даже не думала, что я могу так полюбить. У меня была такая правильная семья. И даже когда супруг работал, гастролировал и мы долго не виделись, и я гастролировала, у меня в голову не приходило, что я могу уйти из семьи", – отметила Таисия.

По словам артистки, ее сын до сих пор не может забыть ее уход. "Денис очень переживал за наш развод с Володей, ему все говорили, что я его предала, но я знала, что Денис все равно будет со мной", – отметила певица. Со временем отношения наладились. Сын Таисии сблизился с Игорем и переехал в квартиру матери.