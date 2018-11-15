К бросившей ребенка звезде "Дома-2" привели секс-раба (видео)
В ролике Андрей Черкасов знакомит Устиненко с иностранцем по имени Элвин. "Я надеюсь, то есть я уверен, что ты не разочаруешься", – начал он. Затем к девушке вышел накачанный чернокожий мужчина, которого Алиана поприветствовала на английском языке.
Напомним, что Устиненко была замужем за другим участником телестройки – Александром Гобозовым. Их отношения часто сопровождались ссорами и скандалами, в итоге супруги приняли решение разойтись. У пары есть сын. Алиана продолжает принимать участие в съемках проекта "Дом-2". Воспитанием мальчика занимаются родители звезды.
Артистка волнуется как школьница, поэтому у нее подскакивает давление
Кейт Миддлтон была удивлена
Стало ясно, почему у блондинки не растет живот
Телеведущий поговорил начистоту