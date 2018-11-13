"Покажи сиськи!": грязные приставания звезды "Дома-2" окончились скандалом

Грубые попытки Димы Меленевского склонить к сексу Оксану Ряску пока не дают результата. Участники телепроекта "Дом-2" пытаются построить отношения: процесс идет с переменным успехом.

Дима Меленевский ожидания Оксаны Ряски не оправдал. Девушка считает, что он – безынициативный, "как овощ". Мысленно Оксана со своим бойфрендом уже распрощалась. Но внезапно Меленевский, как будто подслушав мысли своей партнерши, резко перешел в наступление.

Дима затащил Оксану в кровать, разделся и всеми силами начал склонять к сексу. Однако получалось у него не очень: вместо того чтобы окружить девушку лаской, герой-любовник то и дело срывался на грубости.

"Ложись, ну сколько можно? Ложись! Покажи мне сиськи, ну что ты? Я серьезно, давай! Ты как старая бабка, давай Ряска. Если ты мне дашь сейчас, то я буду с тобой. Я такой кабанчик мощный, но как с тобой бороться?" – рекламировал свои возможности Дима.

Судя по всему, попытки Оксаны отбиться от навязчивого потенциального секс-партнера Меленевского только распаляли. Возможно потому, что Ряска делала это с улыбкой – не желая, видимо, травмировать нежную психику парня, пишет Dom2life.ru.

Однако в конце концов и Оксана не выдержала. Ряска высказала Диме все, что думает, – в том числе обрисовала условия, при которых станет возможным их союз. "Не надо меня кусать! Я не буду давать тебе, ты ждешь другую бабу. Либо когда она прилетит, ты скажешь, что ты с Ряской. По-другому никак, Дим!" – подвела итог "переговоров" Оксана.