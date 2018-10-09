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Шоу-бизнес

Озабоченная психическим здоровьем Миддлтон появилась в наряде из мусора

Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Lock
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон пользуется огромной популярностью у поклонников королевской семьи Великобритании. Теперь у фанатов герцогини Кембриджской появился еще один повод гордиться любимицей. 
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Кейт и Уильям приехали на первый мировой Министерский саммит по вопросам психического здоровья, который проходил в Каунти-холл в Лондоне. Герцогиня появилась на публике в платье от новозеландского модельера Эмилии Викстед, которое уже надевала ровно год назад во время королевского визита в Германию.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Примечательно, что наряд герцогини сделан, грубо говоря, из мусора, а точнее – из переработанных отходов. Как выяснилось, Кейт пропагандирует идею экомоды – гармоничного сочетания этики и эстетики.

Адепты этой концепции призывают мир избавиться от бездумного потребительства, уважительно относиться к ручному труду, разумно использовать природные ресурсы, заботиться о здоровье и экологии. Отметим, что любой желающий может приобрести себе такое же платье на сайте Emilia Wickstead по цене 1775 долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

К слову, принц Уильям также надел на мероприятие "прошлогодний" темно-синий костюм. Наряд он дополнил бордовым галстуком с мелким орнаментом.

Напомним, недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вернулась из декретного отпуска. В конце апреля 2018 года она стала матерью третий раз. Герцогиня подарила мужу сына Луи Артура Чарльза. Примечательно, что этот отпуск по беременности и родам был значительно длиннее, чем предыдущие. К примеру, поле рождения принца Джорджа в 2013 году Миддлтон вернулась к светским выходам всего через шесть недель, а в 2015 году после появления малышки Шарлотты Кейт восстанавливалась четыре месяца.

Автор: Руслана Алексеева9 октября 2018, 17:11
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