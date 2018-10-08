Слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина, некрасивое поведение жены принца Гарри Меган Маркл, арест имущества Елены Степаненко как итог затянувшейся судебной тяжбы о разводе с Евгением Петросяном и другие громкие события в мире звезд оказалось у всех на устах. Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Арест был неизбежен: Степаненко поплатилась за непомерную жадность

Евгений Петросян решился на крайнюю меру в споре о разделе имущества при разводе с Еленой Степаненко. У юмористки арестовано имущество и заморожены счета.

При этом счета самого Петросяна были заблокированы еще в самом начале бракоразводного процесса. Однако поступать с бывшей возлюбленной зеркально он не хотел до последнего. Свое мнение артист изменил из-за того, что она отказалась платить за квартиру, в которой живет.

"Глаза в разные стороны": Солнцев избил перекошенную после пластики старушку-жену

Настоящим скандалом закончился очередной выпуск программы "Прямой эфир" с Аендреем Малаховым на телеканале "Россия 1", куда пришли шоумен Гоген Солнцев и его старушка-жена, оправившаяся после пластической операции. Молодой супруг накинулся на избранницу с обвинениями.

Впрочем, дошло и до непосредственно рукоприкладства. Темпераментного Солнцева вывело из себя, что Екатерина Терешкович пришла в студию в сопровождение некоего юного незнакомца. В итоге завязалась драка.

Шаляпин удовлетворил ненасытную Цымбалюк-Романовскую раком на глазах у матери

Последние новости об отношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина вызывают все большее недоумение. Впрочем, на этот раз обошлось без многозначительных намеков и туманных обещаний.

Музыкан всего-то и угостил свою очаровательную спутницу огромным волжским раком, когда та пришла знакомиться с его матерью.Впрочем, некоторые утверждают, что все это постановочное шоу, за которое и Шаляпин, и Цымбалюк-Романовская якобы получают хорошие деньги.

Меган Маркл вышвырнула умоляющую о встрече сестру

Сестра Меган Маркл Саманта не смогла встретиться со своей знаменитой родственницей в Букингемском дворце. Женщину вывели из здания под руки несколько офицеров.

Саманта Маркл всего лишь хотела уговорить Меган повидаться с отцом. Однако королевская семья, кажется, контакты подобного рода не приветствует.

Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой

По Сети стали расползаться странные слухи о том, что Максим Галкин якобы собирается бросить Аллу Пугачеву. Причем причина такого решения называется еще более невероятная, чем крушение одной из самых красивых и завидных пар российского шоу-бизнеса.

Сплетники рассказывают, что, дескать, от юмориста беременна ведущая Юлия Барановская. Сам Галкин жестко отреагировал на эту информацию, однако не опроверг ее, впрочем, как и не подтвердил. С журналистами он попросту отказался общаться.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ШОУ-БИЗНЕСА НА СЕГОДНЯ, 8 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, В РАЗДЕЛЕ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ!