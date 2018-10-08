Галкин проглотил язык из-за развода с Пугачевой

В Сети гуляют слухи о расставании звездных супругов. Якобы юморист намерен разойтись с Примадонной.

О том, что Максим Галкин может развестись с Аллой Пугачевой, стало известно от интернет-издания VladTime.ru. По неподтвержденной информации, причиной возможного расставания супругов может служить телеведущая Юлия Барановская.

Сам 42-летний юморист не подтвердил, но и не опроверг слухи. От такой новости он буквально проглотил язык, отказавшись комментировать сплетни. "Я не даю комментариев. Я вас умоляю, не надо мне никогда звонить ни по какому поводу", – цитирует Галкина телеканал "360".

Согласно слухам, Барановская является новой возлюбленной Максима. Более того, VladTime.ru предположил, что телеведущая еще и беременна от Галкина, а тот начал избегать законную жену.

В пример приводятся совместные фото на мероприятиях – артист выбирает место подальше от Пугачевой. В частности, таким стал снимок со дня рождения подруги Примадонны Алины Редель.

Напомним, Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года, расписавшись в Кутузовском ЗАГСе столицы. А 18 сентября 2013 года на свет появились их двойняшки Гарри и Лиза. Малышей вынашивала суррогатная мать, но их биологическими родителями являются Алла и Максим. 18 ноября 2017 года, артисты обвенчались.