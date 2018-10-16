Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного

Таисия Повалий дала откровенное интервью незадолго до своего грандиозного концерта, который запланирован на 5 ноября в Кремле. Артистка призналась, что шоу могло и не быть – в один момент она потеряла голос.

По мнению Таисии Повалий, голос – это Божий дар. "Многим даются голоса. У меня в семье все пели: и бабушка, и мама, и братья, но на большую сцену вышла только я", – отметила артистка. Певица призналась, что однажды на некоторое время лишилась этого дара. Это случилось из-за того, что она перестаралась с уколами ботокса.

"Я в какой-то момент себя так обколола, что потянула все мышцы. Например, пела песню "Одолжила" и чувствую, что высокие ноты взять не могу – держит шея. Намучилась я тогда с этими уколами. Даже концерты отменяла, потому что не могла петь. Оказалось, что ботокс очень расслабляет мышцы", – цитирует Повалий "Собеседник".

После неприятного инцидента артистка стала пользоваться исключительно кремами, впрочем, иногда уколы она делает. "Не так часто и только на лице – ниже не спускаюсь", – со смехом уточнила артистка.

Таисию называют секс-символом эстрады, однако она к этому статусу относится спокойно. Более того, считает, что уже не в том возрасте, чтобы претендовать на такой титул. "Я уже переросла эти моменты, когда можно было быть секс-символом. Я не скрываю своего возраста, мне за 50. Для своих ровесников, конечно, могу быть секс-символом", – кокетливо отметила артистка.

Певица предпочла передать этот титул более молодым коллегам. "Девчонки сейчас не только красивые, но и очень талантливые: Светлана Лобода, Ани Лорак, Полина Гагарина... Их очень много!" – заключила Повалий.