Гордон и Чехова взялись за усыновление ребенка Барановской

Весть о смерти тридцатилетней актрисы Стеллы Барановской сообщила 4 сентября подруга Стеллы актриса и юрист Катя Гордон. У Барановской остался шестилетний сын.

Злопыхатели долгое время обвиняли Стеллу Барановскую в симуляции болезни – мол, все у нее в порядке, а собранные на лечения средства актриса прогуливает и тратит на отдых и развлечения. В это время девушка умирала, мучаясь невыносимыми болями, сообщает МК.

Стелла долго боролась со страшным онкологическим заболеванием — острым лимфобластным лейкозом. В декабре 2016 года Стелла публично заявила о своем диагнозе и о методах своего лечения. Тогда стало известно, что актриса перепробовала все варианты лечения, даже нетрадиционные. Не помогло. 4 сентября 30-летняя Стелла ушла из жизни, оставив сиротой шестилетнего сына Даню. Теперь судьбой мальчика озаботились звездные подруги Стеллы – певица, актриса и юрист Катя Гордон и телеведущая Анфиса Чехова.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Сен 3 2017 в 11:45 PDT

Катя оградилась от журналистов и практически не выходит на связь. Тем не менее, корреспонденту Dni.Ru удалось поговорить с ней о последних днях Барановской.

По сведениям СМИ, на плечи Гордон легли все необходимые организационные проблемы, связанные с похоронами и дальнейшей судьбой Дани. Известно, что за мальчиком теперь некому присмотреть, поэтому не исключено, что опеку над парнем оформят Гордон и Чехова.