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Безутешная возлюбленная высказалась о смерти Клинаева

Егор Клинаев. Кадр из сериала "Физрук"
17-летняя актриса Леля Баранова прокомментировала гибель своего возлюбленного, актера Егора Клинаева. Безутешная Леля призналась, что ей уже его не хватает, и попросила общественность временно не выходить с ней на связь.
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Леля (настоящее имя Ольга) Баранова оставила пронзительное сообщение после того, как узнала о смерти своего возлюбленного, звезды сериала "Физрук" Егора Клинаева, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Девушка опубликовала серию их совместных фотографий, на которых оба смеются, и сопроводила кадр такой подписью: "Ничего не хотела сюда писать , но .. ты ворвался в мою жизнь , как ураган и так же резко сегодня оставил меня.. Слезы душат . Ты всегда всем помогал , а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе".

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Далее безутешная актриса пообещала Егору быть в это тяжелое время рядом с его близкими. "Уже безумно тебя не хватает .. Пусть земля тебе будет пухом.. а я буду рядом с родителями и Верочкой", – написала Баранова.

В заключение Леля обратилась к многочисленным подписчикам. "Ребят, не пишите мне пожалуйста ничего, не спрашивайте, я дала ответ", – завершила свою запись 17-летняя возлюбленная Клинаева.

Пользователи Сети немедленно отреагировали на публикацию Лели. Они выразили слова соболезнования и постарались успокоить девушку. "Леля милая, соболезную, держись. Мы всегда с тобой", "Держись! Мы с тобой!!! Это ужасно", "Какой кошмар! Соболезную😭", "Соболезную, даже не могу представить, что ощущают его родные и ты. Сил вам!" – написали подписчики.

Кстати, Леля Баранова виделась с Егором Клинаевым за день до его гибели. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Барановой по имени Наталья. "Они планировали вместе пойти по магазинам, чтобы купить подарки для младшей сестрёнки Егора. Егор старался впечатлять любимую даже в мелочах: у Лели сломались ее наушники, а Егор, ничего не сказав ей, купил новые – любимой марки девушки", – цитирует агента актрисы Life.ru.

Напомним, трагедия, оборвавшая жизнь молодого актера Егора Клинаева, произошла около пяти часов утра в районе 24-го километра МКАД. Молодой человек увидел ДТП – столкнулись Shkoda Octavia, ВАЗ-2110 и "Газель" – и остановился, чтобы узнать, не нужна ли людям помощь. Позже в стоящие в полосе автомобили врезалась Honda Accord. Два человека пострадали, Егор Клинаев погиб на месте.

Автор: Наталья Аряева27 сентября 2017, 15:18

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