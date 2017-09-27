Друзья шокированы гибелью звезды "Физрука"

Известие о скоропостижной смерти юного артиста Егора Клинаева стало для его коллег и товарищей настоящим потрясением. Они до сих пор не могут поверить в случившееся.

Актер Артур Сопельник, снимавшийся с Клинаевым в сериале "Физрук", считает, что парня ждали большие перспективы. "Самое страшное, что у него только начался тот возраст, когда во всю должна пойти работа, ведь он был профессионалом своего дела. Егор был перспективный и востребованный, у него были предложения от режиссеров. На днях у него должен был стартовать новый сериал на ТНТ, который дал бы ему еще более высокий старт в актерской карьере", – уверен коллега Егора.

По словам Артура, парень был не только хорошим артистом, но и добрым, отзывчивым человеком. "Он всегда всем помогал, никогда не проявлял агрессии. Те, кого я знаю, отзывались о нем только положительно", - рассказал Сопельник Dni.Ru.

Артист до сих пор не верит, что с юношей могло произойти такое страшное несчастье. "Все сейчас пребывают в некотором шоке... Это безумно ужасно, когда уходит из жизни человек, которому только исполнилось 18 лет, причем по халатности другого… Ведь Егор остановился помочь..." – делится Артур.

Актер театра и кино Кирилл Кяро, игравший с Клинаевым в картине "Тайна Егора", узнал о трагедии от Dni.Ru. Он не поверил в случившееся и решил выяснить, правда ли это. И вскоре перезвонил в редакцию.

"Вы как снег на голову свалились с этой новостью… Это ужасно. Мы с ним давно работали, Егор был тогда еще совсем юный парень. Как же страшно это все", – еле сдерживая эмоции поведал артист.

Клинаева Кирилл знал тоже только с хорошей стороны. "Это был прекрасный парень, веселый, очень энергичный, талантливый – настоящий пацан… Он молодец, что остановился, чтобы помочь. Я думаю, это свойственно каждому нормальному человеку – такое поведение. А то, что произошло из его доброго намерения – жуткая несправедливость. Мои соболезнования родственникам…" – резюмировал Кяро.

Как писали Dni.Ru, Егор Клинаев погиб ночью 27 сентября в массовом ДТП на МКАД. Он остановился, чтобы проверить, не нужна ли помощь участникам аварии. Выйдя из своей Toyota Mark-2, которую актер припарковал прямо за машинами участников ДТП, он подошел к ним, разговорился и решил подождать инспекторов ГАИ.

В этот момент по той же пятой полосе, на которой находились люди, ехала Honda Accord. Так как участники ДТП не выставили аварийные знаки, то водитель иномарки их не заметил. На большой скорости он врезался в трех человек, стоявших около машин. Егор скончался на месте.