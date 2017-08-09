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Шоу-бизнес

Раскрыта поразительная цена рекламы в Instagram Бузовой

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Знаменитая телеведущая и певица Ольга Бузова повысила цену на рекламу в своих социальных сетях. Теперь один пост в ее аккаунте в Instagram стоит 400 тысяч рублей.
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На Instagram Ольги Бузовой подписано уже более 10,1 миллиона человек. Ранее один рекламный пост на ее странице в социальной сети стоил 200 тысяч рублей, однако теперь она решила повысить эту сумму в два раза – до 400 тысяч рублей. Подобная стоимость одной публикации кажется поразительной – многие жители России не зарабатывают столько денег даже за год трудоемкой работы. Тем не менее, подобные расценки не отпугнули рекламодателей – уже сегодня, 9 августа 2017 года, в аккаунте звезды появился новый заказной пост.

Добавим, что сама Ольга Бузова также стала чаще сниматься в рекламе, поэтому ее доходы растут с каждым днем. Более того, девушка получает зарплату за то, что она ведет программу "Дом-2". По данным Forbes, в 2016 году певица заработала 2,2 миллиона долларов, а в текущем году ее доход вырос еще сильнее. Впрочем, возросли и траты телеведущей – часть прибыли она вкладывает в собственную раскрутку, в частности – в запись новых студийных альбомов.

В конце июля 2017 года телеведущая опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о своих достижениях в социальной сети. "Мой танец с Джанлуко Ваки побил рекорд по просмотрам в российском Инстаграм и собрал примерно 5.000.000 просмотров. Может подошло время поставить новый рекорд?! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)", – написала она в комментариях под видеозаписью танца с Андреем Малаховым.

Между тем российский продюсер Игорь Матвиенко отметил, что Ольга Бузова "очень не глупа", так как ей удалось создать из собственного имени бренд. "Она ведет "Дом-2", у нее много подписчиков в инстаграме, ну и плюс еще попела песни, так они еще и "зашли". Ну и отлично! Конечно, надо ехать с концертами деньги собирать", – цитирует его "Телепрограмма".

Напомним, огромную популярность среди россиян Ольга Бузова получила после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая удивила многих жителей нашей страны, начав сольную карьеру певицы. Девушка даже стала главной звездой Дня России в Санкт-Петербурге – она исполнила свои хиты на сцене на Дворцовой площади.

Автор: Константин Улюкаев9 августа 2017, 11:27
ФОТОРЕПОРТАЖ

Ольга Бузова устроила жаркие танцы с голым животом

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