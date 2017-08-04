Бузова разоткровенничалась о звонках бывшему мужу

Телезвезда Ольга Бузова, на днях отправившаяся отдохнуть от гламурной московской жизни в Америку, даже там вспоминает о бывшем супруге. Она рассказала о том, что в Лас-Вегасе чуть было не вышла на связь с Дмитрием Тарасовым.

Известная ведущая посетила Лас-Вегас, где успела поиграть в казино, а после отправилась в Лос-Анджелес. Бузова с удовольствием знакомится с местными достопримечательностями, набираясь впечатлений.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 3 2017 в 11:45 PDT

При этом Ольга не скупится на фото и видео с поездки в своем Instagram. Девушка балует подписчиков яркими кадрами и откровениями.

Так, певица откровенно написала о том, что испытывала желание позвонить экс-возлюбленному Дмитрию Тарасову, но сдержала себя. Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и посоветовали не думать об отношениях, которые ушли в прошлое.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 3 2017 в 8:20 PDT

"Пора уже не думать о бывшем, который не стоит этих слов", "Прошлое на то и прошлое", "Он не испортил тебе жизнь, а освободил место для того, с кем ты будешь счастлива!", "Ты большая умница! Иди вперед и не оглядывайся", – прокомментировали фолловеры пост Бузовой. Находясь в Лос-Анджелесе, телезвезда встретила свою подругу и коллегу по творческому цеху Викторию Боню.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 4 2017 в 12:49 PDT

"Очень рада тебя видеть, красотка. Счастливая, самодостаточная, добрая, настоящая", – написала в своем микроблоге Ольга. Виктория тоже осталась довольна встречей с приятельницей.