Бузова разоткровенничалась о звонках бывшему мужу
Известная ведущая посетила Лас-Вегас, где успела поиграть в казино, а после отправилась в Лос-Анджелес. Бузова с удовольствием знакомится с местными достопримечательностями, набираясь впечатлений.
При этом Ольга не скупится на фото и видео с поездки в своем Instagram. Девушка балует подписчиков яркими кадрами и откровениями.
А теперь, коротко о главном ������ 1. То, что было в Лас-Вегасе, останется в Лас-Вегасе. 2. Я уже в LA, и со мной все хорошо. ��������3. Новых татуировок на теле обнаружено не было. 4. Я не вышла замуж������. 5. Я не названивала бывшему со словами: скотина ты испортил мне всю жизнь ������ ( хотя, очень хотелось) Эту поездку, мы точно, все запомним навсегда �������������� #ясчастлива#happy#люблюсвоюжизнь
Так, певица откровенно написала о том, что испытывала желание позвонить экс-возлюбленному Дмитрию Тарасову, но сдержала себя. Поклонники артистки поддержали ее в комментариях и посоветовали не думать об отношениях, которые ушли в прошлое.
"Пора уже не думать о бывшем, который не стоит этих слов", "Прошлое на то и прошлое", "Он не испортил тебе жизнь, а освободил место для того, с кем ты будешь счастлива!", "Ты большая умница! Иди вперед и не оглядывайся", – прокомментировали фолловеры пост Бузовой. Находясь в Лос-Анджелесе, телезвезда встретила свою подругу и коллегу по творческому цеху Викторию Боню.
"Очень рада тебя видеть, красотка. Счастливая, самодостаточная, добрая, настоящая", – написала в своем микроблоге Ольга. Виктория тоже осталась довольна встречей с приятельницей.
Подробности беседы не разглашаются
Юмористка сделала актрисе странный комплимент
Предаваться ласкам в небе лучше всего в полупустом лайнере
Рацион футболиста и его подружки шокировал фанатов