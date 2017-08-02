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Кафельникова показала залитое кровью свадебное платье

Алеся Кафельникова. Фото: instagram.com/alesyakaf
Алеся Кафельникова выложила в своем микроблоге новые фото. Модель красуется в окровавленном свадебном платье и с кольцом на безымянном пальце.
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Несколько дней назад теннисист Евгений Кафельников оставил в Сети публикацию, где на всю страну заявил, что он отец-неудачник и намекнул на проблемы своей дочери с наркотиками. Алеся всячески опровергает эту информацию и даже попросила не напоминать ей о "папане". 

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Пост "первой ракетки мира" вызвал бурный резонанс, но автор до сих пор не торопится их удалять. При этом его 18-летняя дочь не скупится на выражения и выставляет на своих страничках в Интернете нелестные отзывы в адрес родителя, обвиняя его в клевете. 

Не успел народ отойти от скандала отцов и детей, как звездная дочь потрясла подписчиков новым известием. Девушка выложила фото со свадьбы – в свадебном платье и с кольцом на безымянном пальце. Правда, платье почему-то окровавленное. В комментарии под снимком Кафельникова написала: "Это мой день свадьбы".

Поклонников Алеси провести оказалось непросто. Они сразу поняли, что дочь спортсмена снимается в каком-то фильме.  А в это время знаменитый отец девушки высказываться не спешит. 

Многие задались вопросом, почему в этой истории не фигурирует мать модели, Мария Тишкова. Бывшая супруга теннисиста живет в Сочи. После развода дочь осталась жить с отцом в Москве. Но, судя по последним публикациям Марии в соцсети, они с дочерью в прекрасных отношениях. Пару дней назад даже участвовали в совместной фотосессии. А"свадебную" фотографию дочери мать гордо выложила и у себя с подписью "Спас на крови. Работа над фильмом".

 Напомним, Алесю Кафельникову не первый раз подозревают в употреблении запрещенных веществ. Отец девушки полагает, что всему виной ее возлюбленный рэпер Фараон, который является кумиром молодежи и одним из самых популярных рэп-артистов на сегодняшний день. Кто утверждает, что и до Глеба – настоящее имя Фараона – Алеся периодически выкладывала в Instagram посты, в которых скользила тема с наркотиками. На одном из фото, выложенных в Instagram, Алеся была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другой фотографии гласила "Хочу "снега". Позднее снимки были удалены. 

Автор: Василиса Моргунова2 августа 2017, 09:17
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Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации

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