Кафельникова показала залитое кровью свадебное платье

Алеся Кафельникова выложила в своем микроблоге новые фото. Модель красуется в окровавленном свадебном платье и с кольцом на безымянном пальце.

Несколько дней назад теннисист Евгений Кафельников оставил в Сети публикацию, где на всю страну заявил, что он отец-неудачник и намекнул на проблемы своей дочери с наркотиками. Алеся всячески опровергает эту информацию и даже попросила не напоминать ей о "папане".

Пост "первой ракетки мира" вызвал бурный резонанс, но автор до сих пор не торопится их удалять. При этом его 18-летняя дочь не скупится на выражения и выставляет на своих страничках в Интернете нелестные отзывы в адрес родителя, обвиняя его в клевете.



Не успел народ отойти от скандала отцов и детей, как звездная дочь потрясла подписчиков новым известием. Девушка выложила фото со свадьбы – в свадебном платье и с кольцом на безымянном пальце. Правда, платье почему-то окровавленное. В комментарии под снимком Кафельникова написала: "Это мой день свадьбы".

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 1 2017 в 4:02 PDT

Поклонников Алеси провести оказалось непросто. Они сразу поняли, что дочь спортсмена снимается в каком-то фильме. А в это время знаменитый отец девушки высказываться не спешит.

Многие задались вопросом, почему в этой истории не фигурирует мать модели, Мария Тишкова. Бывшая супруга теннисиста живет в Сочи. После развода дочь осталась жить с отцом в Москве. Но, судя по последним публикациям Марии в соцсети, они с дочерью в прекрасных отношениях. Пару дней назад даже участвовали в совместной фотосессии. А"свадебную" фотографию дочери мать гордо выложила и у себя с подписью "Спас на крови. Работа над фильмом".

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 1 2017 в 4:01 PDT

Напомним, Алесю Кафельникову не первый раз подозревают в употреблении запрещенных веществ. Отец девушки полагает, что всему виной ее возлюбленный рэпер Фараон, который является кумиром молодежи и одним из самых популярных рэп-артистов на сегодняшний день. Кто утверждает, что и до Глеба – настоящее имя Фараона – Алеся периодически выкладывала в Instagram посты, в которых скользила тема с наркотиками. На одном из фото, выложенных в Instagram, Алеся была запечатлена с подозрительной самокруткой, а подпись к другой фотографии гласила "Хочу "снега". Позднее снимки были удалены.