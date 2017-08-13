Галкин играет в баскетбол шпицем вместо мяча

Знаменитый российский юморист Максим Галкин использует собаку вместо мяча. Он играет с помощью животного в баскетбол.

Для необычного развлечения Галкин даже придумал оригинальное название – "шпицбол". Судя по всему, эта игра отличается от баскетбола только тем, что в качестве мяча выступает померанский шпиц Маруся.

"Перед велопробегом традиционная гламурная разминка", – подписал снимок Галкин. Он подчеркнул, что во время игры собака не пострадала.



Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 13 2017 в 2:53 PDT

Поклонники оценили шутку юмориста. "Не устаете удивлять Вашим позитивом по жизни", – пишет один из комментаторов. "Хорошо, что предупредили! Перепугалась за Марусю", – откликнулся другой подписчик.

Многие пользователи сети обратили внимание на хорошую физическую форму Галкина. На некоторых подписчиц фотография произвела неизгладимое впечатление. "То чувство, когда ты, будучи маленькой девочкой, искренне смеялась с шуток Галкина на Новогодних концертах по Первому, а теперь выросла и не прочь с ним зажечь уже не по-детски", – намекает на одна из поклонниц.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 13 2017 в 10:47 PDT

Отметим, Галкин часто радует своих подписчиков в социальной сети Instagram юмористическими фотографиями и видеороликами. Например, недавно он посмеялся по поводу скандального ухода Малахова с Первого канала.