Мать расплакалась из-за страшной ситуации с Тимуром Родригезом

Бывший резидент Comedy Club ревел вместе с родительницей. Ему ужасно стыдно за случившееся.

Героем нового провокационного шоу "Деньги или позор", которое с 20 июля будет идти на канале "ТНТ-4", стал шоумен, актер, певец и бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез. Во время съемок артиста (таковы правила программы) все время унижали. "Назови размер своего мужского достоинства? Что, задумался? Ну, скажем, если положить рядом с ним монетку", – кричал Тимуру ведущий. А после программы артист сделал неожиданное признание. Оказывается, за одно происшествие в жизни ему ужасно стыдно перед мамой.

"Есть одна яркая история, после которой я разрыдаться хоть сейчас. Мне было около 4 или 5 лет, моя мама пекла коржи для торта "Наполеон" или "Кутузов". Она целый вечер возилась с ними на кухне, а я их случайно, увлекшись игрой, сломал. Все до одного! Я помню, как мама заплакала... Хотя, может быть, это сейчас мне кажется, что она заплакала, но помню, что точно разревелся сам. Она потратила на них столько времени и сил! В моей памяти эта ситуация отложилась как одна из самых страшных. До сих пор хочется себя за это ударить", – рассказал Тимур.

Родригез заметил, что всегда очень скептически относился к себе: "За многие вещи руку бы отнял как минимум". Но, по заверению Тимура, в его жизни нет человека, который знает о нем абсолютно все. "Есть вещи, которые я ни с кем никогда не обсуждал и никогда не буду. Они только в моей голове. Не потому что стыдно или в них присутствует какая-то скрытая патологическая фантазия. Я всегда был открыт, всегда слишком много говорил, а надо было делать этого поменьше", – цитирует артиста ежепремьерник "ТНТ-4".