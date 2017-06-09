После слов о болезни Вера Сотникова вышла в свет

Актриса Вера Сотникова нечастый гость различных светских мероприятий. Тем ценнее каждое ее появление на публике.

На днях Вера Сотникова посетила грандиозную вечеринку по случаю приезда в Россию знаменитых голливудских продюсеров Саши Шапиро и Тодда Гарнера, работавших над такими фильмами как: Ярость" с Брэдом Питтом, "Дедушка легкого поведения" с Робертом Де Ниро, "Три икса" с Вин Дизелем, "Рыцарь дня" с Томом Крузом и Кэмерон Диаз.

На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей, таких как продюсер и актриса Ольга Погодина, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян, прославленный режиссер Светлана Дружинина, актеры Александр Галибин и Катерина Шпица и многие другие.

Особое внимание привлекла к себе актриса Вера Сотникова. Шикарная артистка со своими фирменными рыжими волосами пришла на вечеринку в обтягивающем платье с внушительным декольте. Впрочем, роскошная актриса целомудренно прикрыла грудь длинным белым газовым шарфом, чтобы собеседники смотрели ей в глаза. Завершили образ солнцезащитные очки, которые украсили голову Сотниковой.

Отметим, что Вера является редким гостем на светских мероприятиях, еще реже актриса посещает телевизионные передачи. Однако она не смогла не прокомментировать ток-шоу Андрея Малахова, посвященного ее экс-возлюбленному, певцу и музыканту Владимиру Кузьмину.

Сотникова, прожившая в гражданском браке с артистом семь лет, высказалась о болезни певца, которую ему приписывают из-за его странного поведения. "Это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом", – заявила Сотникова.

Вера прокомментировала слова Аллы Пугачевой, заявившей, будто у Кузьмина рассеянный склероз. "Она сказала это в шутку, чтобы обозначить такое состояние рассеянности", – объяснила слова Примадонны Сотникова.