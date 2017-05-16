Ведущая Татьяна Арно изменила внешность

Татьяна Арно изменила внешность. В Сети появилось новое фото известной телеведущей.

Татьяна Арно завоевала популярность не только благодаря совместной работе с Валдисом Пельшем на шоу "Розыгрыш", но и незаурядной внешности. Телеведущая обладает аппетитной фигурой, белой кожей, а светлые волосы являются ее визитной карточкой. Однако, как оказалось, в действительности Татьяна Арно вовсе не блондинка.

Телеведущая опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram свежую фотографию, на которой ее весьма сложно узнать. А вся причина в том, что Татьяна изменила внешность – теперь Арно обладательница рыжей шевелюры. "Ах, как мне нравится быть рыжей. Ну, то есть я и есть рыжая. Теплый солнечный оттенок от папы", – рассказала Татьяна.

Арно поведала, что с 15 лет начала активно бороться со своим естественным оттенком, мечтая быть блондинкой. "Потому что мальчик, который мне нравился, был влюблён в Шерон Стоун, а меня однажды назвал " Рыжая Шиша". На следующий день я перекрасилась в блондинку. И мне, надо сказать, шло", – отметила ведущая.

Татьяна сообщила, что на протяжении 20 лет была блондинкой. "Платиновой, теплой, мелированной– разной. И вот в конце прошлого лета как– то меня осенило, что я очень хочу увидеть себя настоящую. Я начала спецоперацию " вернись к истокам", волосы как будто поняли к чему я веду и начали расти с поразительной скоростью. И вот настал день, когда белобрысость уступила натуральным рыжим косам. И это так здорово! Какое– то озорство поселилось во мне сегодня. Ну, держитесь 🔥🔥🔥 Рыжий– бесстыжий", – радостно оповестила подписчиков Татьяна Арно.

Публикация от Т А Т Ь Я Н А А Р Н О (@arnosha) Май 15 2017 в 12:00 PDT

Впрочем, ведущая дала понять, что стала рыжей при помощи профессионального стилиста, однако, по словам Татьяны, этот оттенок максимально близок к ее природному цвету. Фанаты пришли в восторг от изменившейся Арно. "Бомбически 👍✌", "Рыжуля – это состояние души. Я вот тоже подумываю обратно🔥🔥🔥", "Ты прекрасна!:))😘😘", "Ваще не узнать 🌶", "Сильно не привычно, но круто!", "Вам очень идёт !", "шикарно!!!", "Таня, тебе отлично!!! Естественная и настоящая 👌🏻", – высказали свое мнение пользователи Сети.