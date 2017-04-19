Лицо Малахова пострадало в страшной аварии

Алексей Малахов стал жертвой страшной автомобильной аварии. Медиаперсону срочно увезли в клинику эстетической медицины, чтобы как можно быстрее восстановить его лицо.

Автомобильная катастрофа произошла на Бородинском мосту. В автомобиль, в котором находился известный композитор Алексей Малахов, врезался микроавтобус. Его водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Сильно пострадавшего автора хитов Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова немедленно госпитализировали в клинику эстетической медицины, где специалисты тут же приступили к восстановлению его лица.

Чтобы успокоить своих многочисленных подписчиков, Малахов опубликовал фотографию, на которой запечатлен после вмешательства медиков. На снимке Алексей запечатлен с огромными синяками, окровавленными белками глаз и в специальной повязке на голове. Тем не менее, композитор настроен оптимистически.

"Хочу всем сказать огромное спасибо за смс, со мной уже все хорошо, благодаря профессионалам клиники ❤️❤️❤️, иду на поправку", – обратился к неравнодушной общественности Алексей Малахов.

Публикация от Aleksey Malakhov (@alekseymalakhov) Апр 18 2017 в 11:18 PDT

Поклонники поддержали композитора добрыми словами. "Не унывать!!! Все будет хорошо!!! Путь к скорейшему выздоровлению и ни мм. в сторону", "Выздоравливай Лех", "Берегите себя🙏🏻😔", "Боже, Леша😧 Выздоравливай скорее 🙏", "Господи, Алексей! Попрпвляйтесь скорее! Очень надеюсь на ваше выздоровление скорейшее! Удачи вам", "Поправляйтесь!!😳😍💗💗💗💗", "Главное жив. Здоровья тебе, Алексей", – одарили жизнеутверждающими комментариями покалеченного Алексея Малахова.

Ранее в своем аккаунте в социальной сети Instagram автор-песенник поздравил с днем рождения свою клиентку Аллу Пугачеву. "С днем рождения непревзойденная Алла Борисовна @alla_orfey ! Я благодарю Бога что Вы есть у меня! Впереди еще много интересного! Я желаю Вам благополучия, любви, здоровья и сил! Вы всегда были, есть и будете любимы миллионами! С уважением Ваш композитор и поэт Алексей Малахов", – написал мужчина, опубликовав видео выступления Примадонны.