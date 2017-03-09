Водонаева решила рассказать сыну о сексе
Алена Водонаева выступила с критикой в адрес Дианы Шурыгиной и ее семьи. Экс-участница шоу "Дом-2" пришла к мысли о сексуальном воспитании подростков. "Это очень важный момент, который в нормальной семье не должен игнорироваться", – отметила Водонаева.
Далее Алена рассказала, как в 12 лет ее мать просветила ее в этом вопросе. "Поводом послужили физиологические перемены, произошедшие в моем теле, которые наступают у всех девочек. Она рассказала, что такое секс, что важно о нем знать, что такое сексуальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, что такое беременность, способы предохранения и защита", – рассказала Водонаева.
Алена не стала скрывать, что начала сексуальную жизнь в 18 лет. "Я уже совершенно спокойно советовалась с мамой как и про отношения с ним, так и про способы предохранения", – сообщила модель. Более того, Водонаева намерена рассказать о сексе и сыну Богджану, которому сейчас шесть лет.
"Своему ребенку я собираюсь объяснять все как есть. Что, куда, зачем и почему, с кем можно, а с кем нельзя. Ну а после истории с "донышком" я еще больше убедилась в том, что мальчикам неплохо бы обращать внимание на девочек постарше", – цитирует Водонаеву Life.ru. Алена предпочитает, чтобы у его сына была избранница постарше, и объяснила почему.
"Не только потому, что мне так будет спокойнее, я в принципе считаю союзы, где мужчина чуть помладше, более здоровыми в плане энергий, но это при условии, если парень – мужик от мозгов до яиц, а девушка женственна и выглядит на миллион", – отметила Алена.
В заключение Водонаева вернулась к основной теме – Диане Шурыгиной. Она выразила надежду, что эта история наконец закончится, и не понимает, почему 17-летней девушке предлагают сотрудничество. Она обратилась к общественности: "Алло, товарищи, эта девушка эксплуатирует "изнасилование" ради популярности и денег! Вы с Семеновым тоже будет фотографироваться и предлагать рекламные контракты за то, что "сидел за секс", чтобы ваша совесть была чиста, вы просто обязаны это сделать, когда он отсидит незаслуженный срок".
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