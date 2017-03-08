Топурию в прозрачной юбке сравнили с инопланетянкой

Cолистка группы "А-Студио" Кети Топурия предстала перед поклонниками в ярком и необычном образе – боди телесного цвета она дополнила прозрачной юбкой. Подписчикам образ певицы пришелся по душе.

На своей странице в Instagram Кети Топурия выложила несколько фотографий в "инопланетном" стиле. На чем именно заострить внимание случайный зритель сообразит не сразу. Пожалуй самым незаметным элементом образа служат открытые босоножки певицы, укрытые подолом юбки "в пол".

Впрочем, разглядеть их все же можно, поскольку сама юбка благодаря своей прозрачности лишь обозначает свое присутствие и позволяет хорошо рассмотреть все, что за ней скрыто. Основную же задачу по скрытию наготы взяло на себя боди телесного цвета. Широкий черный чокер добавляет образу загадочности. Ну а яркий макияж и прическа в виде пучка и двух длинных кос завершают образ.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Мар 6 2017 в 8:45 PST

Такоя яркий и необычный образ пришелся подписчикам Кети Топурии по нраву. Поклонники рассыпались в комплиментах. В частности, один из них сравнил певицу с инопланетянкой из ленты Люка Бессона. "Как Дива из 5-го элемента!", – написал он в комментариях. "Diva", – лаконично согласился с ним другой поклонник женской красоты и фантастических фильмов.

Другие комментаторы хоть и не продемонстрировали столь яркого образного мышления, но также по достоинству оценили образ солистки "А-Студио". Поклонники успели наградить ее титулом самой стильной певицы отечественной эстрады и даже назвали богиней.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Мар 6 2017 в 8:51 PST

Примечательно, что фотография в этом же образе, но с другого ракурса, вызвала уже более разношерстные мнения. "Фу, страшно", – написал один критик. "Фу", – чуть было не согласился с ним другой, однако затем переменил свое мнение: "Хотя...", – многозначительно добавил он. "Ужасная", вынес свой вердикт еще один пользователь Сети. Сравнили Кети Топурию и с певицей Ольгой Серябкиной и с древеегипетской царицей Клеопатрой. Впрочем, образ инопланетянки стал самым ярким и необычным комплиментом в этой серии.