Цывина потеряла ребенка после спектакля

Ирина Цывина рассказала о жизни с легендарным актером Евгением Евстигнеевым. Актриса поведала о том, как потеряла ребенка после спектакля.

4 марта – годовщина смерти легендарного актера Евгения Евстигнеева. Об отношениях с артистом рассказала его третья жена Ирина Цывина. По словам артистки, она не знает, в какой момент между ними вспыхнула искра. Однако встречаться они начали только после смерти второй жены Евстигнеева Лилии Журкиной.

Дочь Маша была ошеломлена новостью о том, что ее отец встречается с молодой актрисой. Однако сумела пересилить предубеждение ради счастья отца. "Прежде всего ей хотелось, чтобы отец был счастлив. Дальше же она просто увидела, как искренне я люблю его, как ухаживаю за ним, и оценила это", – отметила Цывина.

Евгений и Ирина оформили отношения под давлением первой жены актера Галины Волчек. "Они ведь не прекратили общение, сохранили дружеские, теплые отношения. Мы часто бывали у нее дома. Однажды она сказала Жене: "Денис наш уже женат, Маша замужем, а ты вот с Ирой живешь не расписанный. Но она же девушка, ей тоже, наверное, замуж хочется. Давай-ка женись на ней!" После этого он пришел домой и говорит мне: "Галя тут сказала, чтобы я на тебе женился. Выходи за меня замуж". Я захохотала. Он был с удивительным чувством юмора, все преподносил легко и красиво", – рассказала Ирина. Интересно, что именно сын Денис подбирал для Евстигнеева обручальные кольца.

Цывина так объяснила то обстоятельство, что их союз родные восприняли не в штыки: "Мне кажется, нас с Женей соединило что-то свыше, мы были защищены силой нашей любви. Это с одной стороны. А с другой – не надо забывать об уровне культуры этих людей. Абсолютно очевидно, что мудрая и много пережившая Галина Борисовна, все правильно поняв, повлияла на Дениса, а Евгений Александрович – на Машу", – сообщила актриса.

По признанию Цывиной, они очень хотели детей. "И я забеременела. Но, когда мы были на гастролях в Швеции со спектаклем "Чеховские страницы", беременность неожиданно прервалась: прямо после спектакля меня отвезли в клинику. Это случилось на четвертом месяце. Потом врачи сказали, что заново беременеть можно не раньше чем через год. Увы, не получилось, мы не успели", – цитирует Ирину Цывину "Теленеделя".

Евстигнеев прекрасно знал, что Ирина мечтает о ребенке, и очень хотел исполнить ее желание. После случившегося несчастья с женой Евгений очень переживал, но внутри себя, он был весьма сдержанным человеком. Цывина рассказала: "После случившегося у нас с ним был разговор. Женя сказал: "Лапочка, ты не волнуйся, успокойся. У тебя непременно будут дети. Если – по каким-то причинам – не от меня, знаешь, о чем хочу тебя попросить? Кто бы ни родился, назови его моим именем. Женя ведь подходит и мальчику, и девочке". Я так и сделала: моего сына зовут Евгений".