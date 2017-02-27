Цывина закатила скандал любовнице мужа в реанимации

Ирина Цывина снова стала вдовой. Ее третий муж Александр Благонравов попал в больницу с двусторонней пневмонией, а за несколько дней до смерти, говорят, жена устроила ему скандал прямо в реанимации.

18 февраля в московской Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных скончался бизнесмен Александр Благонравов, муж актрисы Ирины Цывиной. Александр умер ровно через месяц после того, как отметил 64-летие. Из-за двусторонней пневмонии в тяжелом состоянии он попал в реанимацию, но побороть болезнь не смог.

За неделю до кончины мужа Ирина Цывина навестила его в больнице. Отметим, что Цывина и Благонравов уже несколько лет не жили вместе и числились супругами формально. Рядом с Александром находилась новая избранница, тоже Ирина, которая почти круглосуточно опекала любимого мужчину в клинике. Однако прибывшая в больницу Цывина вдруг закатила скандал. "Я – официальная жена, а ты – самозванка! Прошу удалиться! " – цитирует супругу Благонравова Eg.RU. Любовница, которую распекали перед всем персоналом клиника, была вынуждена удалиться.

"Я на днях разговаривала с Ириной. Она порядочная женщина и в отличие от Цывиной очень тепло относилась к Саше. В больнице он пролежал около трех недель. Когда только туда попал, врачи сразу связались с Цывиной. Но та ответила, что, мол, с Александром они расстались и она к нему никакого отношения уже не имеет. Более того, когда к ней обратился Сашин сын от первого брака, тоже Александр, с просьбой помочь финансово, так как лечение недешево, она ответила, что денег у нее нет. А потом и вовсе перестала отвечать на телефонные звонки. Но в какой-то момент все-таки надумала наведаться в больницу и, встретив там новую женщину мужа, которая безотлучно находилась при Благонравове, запретила главврачу ее пускать", – рассказала журналистам экс-коллега Благонравова.

Говорят, что отношения супругов сошли на нет окончательно год назад. Александр остался в загородном трехэтажном доме, а Ирина перебралась в московскую квартиру. Тогда Благонравов и встретил другую женщину. Когда же люди из окружения Александра обратились к Цывиной с просьбой дать мужу развод, та категорически отказалась. "Эти дрязги и довели мужика", – пришли к выводу друзья Благонравова.