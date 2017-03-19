Лопыреву высмеяли за фото на кухне

Викторию Лопыреву высмеяли за фотографию с тарелкой пельменей на кухне. Пользователи Сети усомнились, что светская львица приложила руку к их созданию, а также прошлись и по композиции кадра.

Светская львица Виктория Лопырева, чье имя стало известно всей стране после романа с российским футболистом Федором Смоловым, продолжает заявлять о себе.На этот раз она выложила в своих социальных сетях фотографию, где она стоит на кухне с тарелкой пельменей в руках.

Внимание пользователей Сети ей привлечь удалось. Однако когда внимание зрителей все же переключилось с фигуры светской львицы на окружающую обстановку, стали появляться вопросы. В шутку попытались восстановить картину произошедшего пользователи Twitter. Многим бросилась в глаза некоторая неестественность композиции кадра и они принялись гадать, как так могло произойти.

Good morning или #яихслепилаизтогочтобыло ��Когда вспомнила, что умеешь готовить ������V Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Мар 18 2017 в 10:13 PDT

"Из двух сортов муки. Хозяюшка", – заметил первую несостыковку пользователь @riarip. "Плюс пудра, тоналка, тени, тушь, помада", – продолжил @Bobchensk. "А тут оператор со светом случайно проходил", – вставил свои пять копеек @peterkuznetsov. "И стол до блеска протер", – завершил логическую цепочку @Antonpetuxov.

Не пожалели хозяйственную светскую львицу и другие пользователи Сети, в том числе и на ее странице. "Крупноваты", – заметил пользователь @omon_pokemonov, имея ввиду, по всей видимости, только что приготовленные пельмени. "Силикона много не бывает", – ответил ему @mumm_twit, намекая, на что на самом деле обращают внимания при просмотре фото Лопыревой.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Янв 31 2017 в 11:27 PST

Отметим, Виктория Лопырева уже появлялась на снимках в интерьере своей кухни, правда тогда вся ее кулинария ограничивалась приготовлением кофе из капсул. Впрочем, и тогда в центре внимания оказалась далеко не кофе-машина.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika) Мар 14 2017 в 9:54 PDT

Напомним, Виктория Лопырева рассталась со своим супругом Виктором Смоловом в хороших отношениях. Однако кавалеров, надеявшихся успеть завоевать сердце красотки, ждало разочарование – она призналась, что уже встретила своего принца. Кем именно оказался счастливчик она предпочла не рассказывать. "Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю", – подчеркнула светская львица.