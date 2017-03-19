Лопыреву высмеяли за фото на кухне
Светская львица Виктория Лопырева, чье имя стало известно всей стране после романа с российским футболистом Федором Смоловым, продолжает заявлять о себе.На этот раз она выложила в своих социальных сетях фотографию, где она стоит на кухне с тарелкой пельменей в руках.
Внимание пользователей Сети ей привлечь удалось. Однако когда внимание зрителей все же переключилось с фигуры светской львицы на окружающую обстановку, стали появляться вопросы. В шутку попытались восстановить картину произошедшего пользователи Twitter. Многим бросилась в глаза некоторая неестественность композиции кадра и они принялись гадать, как так могло произойти.
"Из двух сортов муки. Хозяюшка", – заметил первую несостыковку пользователь @riarip. "Плюс пудра, тоналка, тени, тушь, помада", – продолжил @Bobchensk. "А тут оператор со светом случайно проходил", – вставил свои пять копеек @peterkuznetsov. "И стол до блеска протер", – завершил логическую цепочку @Antonpetuxov.
Не пожалели хозяйственную светскую львицу и другие пользователи Сети, в том числе и на ее странице. "Крупноваты", – заметил пользователь @omon_pokemonov, имея ввиду, по всей видимости, только что приготовленные пельмени. "Силикона много не бывает", – ответил ему @mumm_twit, намекая, на что на самом деле обращают внимания при просмотре фото Лопыревой.
Отметим, Виктория Лопырева уже появлялась на снимках в интерьере своей кухни, правда тогда вся ее кулинария ограничивалась приготовлением кофе из капсул. Впрочем, и тогда в центре внимания оказалась далеко не кофе-машина.
Напомним, Виктория Лопырева рассталась со своим супругом Виктором Смоловом в хороших отношениях. Однако кавалеров, надеявшихся успеть завоевать сердце красотки, ждало разочарование – она призналась, что уже встретила своего принца. Кем именно оказался счастливчик она предпочла не рассказывать. "Простите, но мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю", – подчеркнула светская львица.
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