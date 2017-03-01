Любовный гей-треугольник Игоря Чапурина

В жизни известного модельера Игоря Чапурина, одевающего первых леди страны, кипят мексиканские страсти. Журналисты выяснили, что дизайнер угодил в любовный треугольник.

Ранее вездесущие репортеры рассекретили ухажера Чапурина. В Сети появилось фото его страстного поцелуя с красавцем-брюнетом. На снимке запечатлено, как раздетые мужчины нежничают в бассейне.

По информации СМИ, избранником 48-летнего Чапурина стал 39-летний галерист Эдуард Багратиони – известная персона в светских кругах. Пара недавно отдыхала у океана. Там, в райском уголке, влюбленные и сделали романтическое фото на память.

Акулы пера связались с бойфрендом дизайнера и узнали, как в интернет попало провокационное фото. По словам Эдуарда, интимный снимок украл у него молодой человек, который долгое время его преследует. Якобы некий Алан Каримов назойливо и безуспешно добивался внимания галериста. Он даже взломал почтовый ящик Багратиони и похитил личные фото, на которых Эдуард запечатлен в объятиях Чапурина.

Фото дня: Игорь Чапурин поцеловался со своим другом в бассейне Летом прошлого года 48-летний дизайнер Игорь Чапури… https://t.co/2QJrYEZkDQ — LiveNews (@livenews_ru) 1 марта 2017 г.

"Алан своровал из моей электронной почты снимки с моим бойфрендом, с которым мы уже много лет живем вместе. Он преследовал меня, шантажировал, угрожал, – пожаловался на обидчика галерист. – Я несколько раз писал заявление, ко мне приставили охрану, а против него было возбуждено уголовное дело. На территории России он не имеет право появляться, иначе его арестуют".

Публикация от Eduard Bagrationi (@eduard_bagrationi) Апр 23 2016 в 10:41 PDT

По мнению Эдуарда, молодой человек не смог пережить отказ и таким образом мстит. Каримову удалось насолить Багратиони, потому что Чапурин пытался держать свою личную жизнь под семью замками. А теперь – стараниями Алана – о романе Игоря с Эдуардом узнали все.

"Его цель была привлечь мое внимание, он писал, что любит меня. Игорь Чапурин в курсе всей этой истории и очень не доволен этим так же, как и я. Он предпочитает скрывать наши с ним отношения", – приводит слова сконфуженного Багратиони сайт Life.ru.

Так,немного рая ..))��#edo #bagrationi #baliashvili #сынвишни #богивездевокругивсюду⚜��⚜ Публикация от Eduard Bagrationi (@eduard_bagrationi) Июл 14 2016 в 5:48 PDT

По информации из открытых источников, Чапурин получил известность работой над гардеробами первых леди России — Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Окончил Витебский технологический техникум по специальности "конструктор женской одежды". Карьеру дизайнера Игорь начал в 1992 году, выиграв на конкурсе молодых модельеров компании Nina Ricci, где он представлял Россию. Спустя три года презентовал свою первую авторскую коллекцию haute couture.

Публикация от Eduard Bagrationi (@eduard_bagrationi) Апр 30 2016 в 4:33 PDT

В дальнейшем Чапурин работал над костюмами конкурса "Мисс Россия-95", разрабатывал стиль для рулевого "МузОбоза" Ивана Демидова, ведущей телешоу "Пальчики оближешь" Татьяны Лазаревой и народной артистки России Аллы Демидовой. Дважды удостоен премии "Золотой манекен" (в 1999 и 2003 годах).