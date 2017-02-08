Водонаеву обругали за обнаженную грудь в транспорте

Бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева произвела фурор, опубликовав видео, на котором энергично выписывает своей грудью танцевальные движения. Причем бюст знойная красотка продемонстрировала, подняв свитер, чем немедленно подняла волну осуждения.

Алена Водонаева наслаждается своей новой грудью, которую якобы уменьшила на несколько размеров, и при любом удобном случае ею хвалится. На сей раз бывшая участница "Дома-2" опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram видео, на котором заснята сидящей за рулем автомобиля с поднятым вверх свитером, обнажившим прелести Алены, призывно выглядывающие из темного бюстгальтера. "Психушка", – коротко подписала ролик Водонаева.

На записи видно, как Алена делает танцевальные движения грудью на манер "цыганочки". При этом, что интересно, ее бюст абсолютно неподвижен. Более того, у некоторых пользователей Интернета, которые уже успели оценить видео вне закрытого аккаунта Водонаевой, появились сомнения относительно того, действительно ли она уменьшала грудь. Кто-то из блогеров предположил, что она просто вставила силикон, чтобы приподнять бюст.

Между тем подписчики Водлнаевой крайне негативно отнеслись к опубликованному ролику. "Сын подрастет и его будут стебать такого рода видео", " 😂😂от колбасит тетю Алену))))", "Кошмааар...👎 походу уже нечем привлечь внимания(", "Жесть😨😨😨", "У каждого свой диагноз..", "Мотает тебя Алена из стороны в сторону, ты очень поддаешся чужому влиянию и не важно какому", "Это просто .....", "Куда мир катится", "Тупая звезда 🙉💥" – прокомментировали видеозапись Водонаевой возмущенные подписчики.

Напомним, бывшая участница "Дома-2" давно мечтала уменьшить грудь, так как испытывала боли в спине. Кроме того, Алене было сложно подобрать одежду. В итоге Водонаева объявила о том, что сделала операцию.

Говорят, хирургическое вмешательство стоимостью миллион рублей длилось три часа и прошло успешно. Своим поклонникам звезда реалити-шоу пообещала красивую фотосессию в купальнике уже через месяц после хирургического вмешательства.

