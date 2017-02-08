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Водонаеву обругали за обнаженную грудь в транспорте
Алена Водонаева наслаждается своей новой грудью, которую якобы уменьшила на несколько размеров, и при любом удобном случае ею хвалится. На сей раз бывшая участница "Дома-2" опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram видео, на котором заснята сидящей за рулем автомобиля с поднятым вверх свитером, обнажившим прелести Алены, призывно выглядывающие из темного бюстгальтера. "Психушка", – коротко подписала ролик Водонаева.
На записи видно, как Алена делает танцевальные движения грудью на манер "цыганочки". При этом, что интересно, ее бюст абсолютно неподвижен. Более того, у некоторых пользователей Интернета, которые уже успели оценить видео вне закрытого аккаунта Водонаевой, появились сомнения относительно того, действительно ли она уменьшала грудь. Кто-то из блогеров предположил, что она просто вставила силикон, чтобы приподнять бюст.
Между тем подписчики Водлнаевой крайне негативно отнеслись к опубликованному ролику. "Сын подрастет и его будут стебать такого рода видео", " 😂😂от колбасит тетю Алену))))", "Кошмааар...👎 походу уже нечем привлечь внимания(", "Жесть😨😨😨", "У каждого свой диагноз..", "Мотает тебя Алена из стороны в сторону, ты очень поддаешся чужому влиянию и не важно какому", "Это просто .....", "Куда мир катится", "Тупая звезда 🙉💥" – прокомментировали видеозапись Водонаевой возмущенные подписчики.
Напомним, бывшая участница "Дома-2" давно мечтала уменьшить грудь, так как испытывала боли в спине. Кроме того, Алене было сложно подобрать одежду. В итоге Водонаева объявила о том, что сделала операцию.
Говорят, хирургическое вмешательство стоимостью миллион рублей длилось три часа и прошло успешно. Своим поклонникам звезда реалити-шоу пообещала красивую фотосессию в купальнике уже через месяц после хирургического вмешательства.
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