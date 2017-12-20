Актер Иншаков сделал странное заявление после "операции"

Известный артист и каскадер Александр Иншаков прокомментировал сообщения о плохом самочувствии. Он сделал несколько странное заявление: похоже, актер таким образом попытался пошутить.

Иншаков опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в предынфарктном состоянии. Он сказал, что все заявления на этот счет не соответствуют действительности.

"Жив-здоров. Это новогодняя шутка", – отметил артист в беседе с корреспондентом РЕН ТВ. Иншаков добавил, что с ним все в порядке. "У меня впереди (шоу – Прим. ред.) "Золотой ошейник", – заключил он.



Напомним, ранее сообщалось, что актер попал в больницу несколько дней назад. Его якобы доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию.

Назывался даже предварительный диагноз Иншакова. Источники отмечали, что он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.

Александр Иншаков – советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Первую свою большую роль Иншаков сыграл в 1992 году в боевике Андрея Андронникова "Крысиный угол".

Как писали Dni.Ru, при его руководстве в качестве постановщика трюков были поставлены фильмы "Незнакомое оружие", "Рыцарский роман" и сериал "Бригада", в которых он также снялся и как актер.