Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть

Звезда "Дома-2" Юлия Исаева записала множество интимных видеообращений с просьбой взять ее в Дубай. Ролики 28-летней экс-участницы реалити-шоу стали доступны широкой общественности.

Стало известно, что Юля якобы отправляла записи эскорт-менеджеру, который искала девушек для поездки в Дубай. В ОАЭ Исаева должна была сопровождать гонщика команды McLaren, выступающего на Формкле-1.

Девушку так впечатлила перспектива "пожариться" под арабским солнцем, что она не упускала возможность записать откровенные послания даже в салоне красоты на глазах у мастера по педикюру, передает паблик Super.

Отметим, в 2016 году девушка попала в психиатрическую больницу. Звезда проекта признавалась, что у нее случился нервный срыв, и на этом фоне развилось расстройство личности. "Я надолго выпала из жизни, это был ад, который я помню частично", – говорила Юлия.

Также Исаева рассказывала, что отделение в больнице имени Алексеева пользуется популярностью у отечественных звезд, и там даже лежало несколько человек из "Дома-2". Девушке оказывали специализированную помощь психиатр и психолог.

Напомним, Юлия пришла на шоу "Дом-2" зимой 2013 года, чтобы построить отношения с Алексеем Самсоновым. Девушка встречалась с ним до проекта. Однако у молодых людей отношения не сложились. После этого за Исаевой стал ухаживать Данил Романов. В качестве мести, по предположению Юлии, Самсонов разместил ее обнаженные фотографии в Сети. Этот скандальный случай прославил девушку на весь Интернет.