Настойчивого ухажера не смутило наличие у звезды "Ворониных" мужа: Это свинство и скотство

Актриса популярного ситкома рассказала о неприятном случае.

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в свежем интервью призналась, что сталкивалась с домогательствами. В ситуации, когда человек имеющий власть делал ей непристойные предложения, актриса старалась вести себя аккуратно. Она избегала прямого конфликта, отшучивалась, переводила тему.

Харассмент, считает Волкова, — это проблема характерная для начала нулевых. Сегодня, ситуация иная, считает звезда. Между тем, Екатерина не исключает, что может ошибаться, ведь она уже вышла из того возраста, когда получают от мужчин неприличные приглашения.

Екатерина Волкова харассмент осуждает. "Я считаю, что это свинство и скотство", – отметила 39-летняя звезда "Ворониных".

Екатерина Волкова вспомнила случай, который выбил ее из колеи. Однажды актрисе поступил звонок. Человек на другом конце провода предложил ей встретиться с мужчиной. Дескать, у Екатерины появился поклонник, который желает познакомиться поближе. Артистка от свидания отказалась. Волкова сообщила собеседнику, что счастлива замужем. Несвободный статус звезды "Ворониных" мужчину не смутил, по его просьбе актрисе звонили еще несколько раз.

Напомним, Екатерина Волкова замужем за танцором Андреем Карповым с 2010 года. У пары подрастает дочь Елизавета. В этом году наследница звезды ситкома пошла в четвертый класс.