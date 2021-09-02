"Крутой мальчишка получился" 10-месячный сын Стычкина и Сутуловой произвел фурор

Меньше года назад у артистов Евгения Стычкина и Ольги Сутуловой появился общий ребенок. О пополнении в семье знаменитости сами сообщили в соцсетях.
Долгое время Стычкин и Сутулова скрывали малыша от публики. Более того, знаменитости не называли даже имя крохи. Накануне Евгений и Ольга решили приоткрыть завесу тайны. В личном инстаграм-аккаунте артист сообщил, что его наследника зовут Михаил. Мальчику уже десять месяцев и он уже ходит.
Стычкин показал ролик, в котором крошечный Миша, держась за мамину юбку, гуляет по лужайке. "Вот Ольга знает, что такое слива, а Михаил пока нет. Зато он знает, что такое яблоко!" – прокомментировал видео Евгений.
Кадры с участием сына Стычкина и звезды сериала "Содержанки" Сутуловой произвели фурор в Сети. В комментариях к публикации отметились некоторые звезды отечественного кино: Максим Виторган, Дарья Мороз, Равшана Куркова и Глафира Тарханова.
"Господи! Какой сладкусик! Отвяжитесь от парня! Дайте пожить (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Как быстро он растет!"," Аааааа! Сладчайшее счастье!!!!", "Крутой мальчишка получился!!!", "Сын в мать😂", – рассуждают восхищенные пользователи Сети.
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