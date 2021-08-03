Первый кадр: обнародована дата премьеры сериала по "Властелину колец"

Сериал "Властелин колец" получил дату премьеры. Об этом сообщил официальный твиттер-аккаунт ленты.
Картина, созданная по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина, увидит свет 2 сентября 2022 года. Серии будут выходить раз в неделю. Создатели уже показали первый кадр ленты.
Поклонники историй о Средиземье и его обитателях с нетерпением ждут старта сериала. В комментариях к публикации фанаты умоляют создателей картины отказаться от отсылок к современности в сюжете.
Отметим, сериал "Властелин колец", как пишут зарубежные СМИ, станет самым дорогим в истории. Компания Amazon Studios потратит на производство первой части 465 миллионов долларов. Всего киношники хотят выпустить пять сезонов.
On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021
Как писали "Дни.ру", работа над сериалом стартовала еще в начале 2020 года. К сожалению, некоторое время проект был заморожен из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Съемки "Властелина колец" в Новой Зеландии завершились 2 августа. Ходят слухи, что создатели сериала делали все возможное, чтобы детали сценария не просочились в Сеть. Работа над "Властелином колец" проходила в условиях строгой секретности. Доступ к тексту имел ограниченный круг лиц. Более того, по слухам, существовала фальшивая съемочная группа, которая водила за нос папарацци, желающих получить кадр с площадки.
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