Amazon устроил фиктивные съемки: всплыли шокирующие данные о создании сериала "Властелин колец"

Появились новые данные о съемках сериала по вселенной Толкина.

Съемки сериала "Властелин колец" стартовали более года назад. С тех пор в Сети муссируется масса слухов о проекте. Между тем создатели картины тратят огромные средства, чтобы сохранить детали сценария от поклонников.

Американские СМИ выяснили шокирующие данные: компания Amazon, ответственная за создание сериала "Властелин колец", устроила фальшивые съемки. Подставная съемочная команда должна сбить с толку папарацци и репортеров, которые пытаются выведать информацию о ленте. Фиктивный творческий коллектив изображает бурную деятельность, снимая несуществующие сцены в ложных декорациях. Тем временем реальная работа проводится в условиях строгой секретности.

Кроме того, реальный сценарий сериала существует только в цифровом виде. Доступ к нему имеет ограниченное число лиц. Артисты получают текст по частям. Для сохранения секретности разработан строгий механизм контроля за членами творческого коллектива.

Между тем родственники создателя Средиземья Джона Рональда Руэла Толкина уже ознакомились со сценарием сериала. Наследники писателя положительно оценили работу киношников.

Отметим, действия сериала "Властелин колец" затронут события произошедшие примерно за три тысячи лет до обнаружения Кольца Всевластья. В ленте поклонники увидят фрагменты из сборника "Сильмариллион".

По слухам, основная часть эпизодов "Властелина колец" уже снята. Проект имеет все шансы выйти в свет уже в 2022 году.