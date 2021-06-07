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"Очень тяжело себя носить": 120-килограммовая актриса Бочкарева потеряла возможность нормально ходить

"Очень тяжело себя носить": 120-килограммовая актриса Бочкарева потеряла возможность нормально ходить

Звезда ситкома Наталья Бочкарева набрала вес после рождения детей.
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Актриса Наталья Бочкарева семь лет была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В этом союзе звезда сериала "Счастливы вместе" дважды стала мамой. В 2007 году у артистки родился сын Иван, в 2008-м появилась дочь Мария.

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Как призналась Бочкарева, вынашивая детей она сильно поправилась. После вторых родов Наталья весила 120 килограммов. Артистка так располнела, что не могла нормально ходить. "Мне было очень тяжело себя носить", - поделилась Наталья. Знаменитости казалось, что на плечах у нее увесистый рюкзак, который нельзя снять.

До появления малышей Наталья Бочкарева всегда держала себя в форме. Знаменитость увлекалась сыроедением, вообще не ела мясо. Перед первой беременностью артистка пересмотрела рацион – разрешила себе молочные продукты, включила в меню мясные блюда.

О том, что ждет второго ребенка, Бочкарева узнала через четыре месяца после появления сына на свет. Организм артистки не успел полностью восстановиться после первых родов. "Поэтому у меня все это прибавлялось и прибавлялось", – рассказала знаменитость. Как заметила Наталья, вынашивая дочь она набрала 60 килограммов.

Вернуться к нормальному весу оказалось невероятно сложно. Звезда сериала "Счастливы вместе" перепробовала все существующие диеты. Избавиться от лишнего веса артистке помогли занятия спортом и танцами.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июня 2021, 11:21 Источник: "Звезды сошлись" на НТВ ✓ Надежный источник
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Помогли избавится от лишнего веса .... наркотики
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