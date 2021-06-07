"Очень тяжело себя носить": 120-килограммовая актриса Бочкарева потеряла возможность нормально ходить

Актриса Наталья Бочкарева семь лет была замужем за адвокатом Николаем Борисовым. В этом союзе звезда сериала "Счастливы вместе" дважды стала мамой. В 2007 году у артистки родился сын Иван, в 2008-м появилась дочь Мария.
Как призналась Бочкарева, вынашивая детей она сильно поправилась. После вторых родов Наталья весила 120 килограммов. Артистка так располнела, что не могла нормально ходить. "Мне было очень тяжело себя носить", - поделилась Наталья. Знаменитости казалось, что на плечах у нее увесистый рюкзак, который нельзя снять.
До появления малышей Наталья Бочкарева всегда держала себя в форме. Знаменитость увлекалась сыроедением, вообще не ела мясо. Перед первой беременностью артистка пересмотрела рацион – разрешила себе молочные продукты, включила в меню мясные блюда.
О том, что ждет второго ребенка, Бочкарева узнала через четыре месяца после появления сына на свет. Организм артистки не успел полностью восстановиться после первых родов. "Поэтому у меня все это прибавлялось и прибавлялось", – рассказала знаменитость. Как заметила Наталья, вынашивая дочь она набрала 60 килограммов.
Вернуться к нормальному весу оказалось невероятно сложно. Звезда сериала "Счастливы вместе" перепробовала все существующие диеты. Избавиться от лишнего веса артистке помогли занятия спортом и танцами.
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