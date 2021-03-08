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Арзамасова оконфузилась перед публикой

Арзамасова оконфузилась перед публикой

Лиза Арзамасова. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лиза Арзамасова является не только актрисой театра и кино, но и ведущей мероприятий. Например, однажды звезда сериала "Папины дочки" появилась на церемонии награждения одной из известных в России премий.
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Накануне 25-летняя Лиза Арзамасова поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором она запечатлена лежа на полу. Актриса рассказала подписчикам, что фотография была сделана после важного мероприятия, ведущей которого она являлась. Тогда звезда сериала "Папины дочки" перенесла стресс.

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Арзамасова не может забыть, как во время церемонии награждения не могла выговорить одно повторяющееся в сценарии слово, которое невозможно было заменить. Актриса репетировала целые сутки, повторяла его, как скороговорку, но в важный момент она все-таки оконфузилась.

Александр Олешко, который тогда был соведущим Арзамасовой, решил пошутить: "Молода еще Елизавета, чтобы знать [это слово]". Но знаменитый телеведущий, оказалось, тоже не смог правильно произнести "многоэтажный" термин.

"Меня штормило от чувства ответственности", – рассказала о пережитом актриса.

Напомним, в конце прошлого года Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и продюсера Илью Авербуха. Влюбленные счастливы в браке. Например, недавно они покинули Москву и отправились на Эльбрус, чтобы там отметить Международный женский день.

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Автор: 8 марта 2021, 11:54 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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