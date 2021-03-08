Арзамасова оконфузилась перед публикой

Накануне 25-летняя Лиза Арзамасова поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором она запечатлена лежа на полу. Актриса рассказала подписчикам, что фотография была сделана после важного мероприятия, ведущей которого она являлась. Тогда звезда сериала "Папины дочки" перенесла стресс.
Арзамасова не может забыть, как во время церемонии награждения не могла выговорить одно повторяющееся в сценарии слово, которое невозможно было заменить. Актриса репетировала целые сутки, повторяла его, как скороговорку, но в важный момент она все-таки оконфузилась.
Александр Олешко, который тогда был соведущим Арзамасовой, решил пошутить: "Молода еще Елизавета, чтобы знать [это слово]". Но знаменитый телеведущий, оказалось, тоже не смог правильно произнести "многоэтажный" термин.
"Меня штормило от чувства ответственности", – рассказала о пережитом актриса.
Напомним, в конце прошлого года Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и продюсера Илью Авербуха. Влюбленные счастливы в браке. Например, недавно они покинули Москву и отправились на Эльбрус, чтобы там отметить Международный женский день.
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