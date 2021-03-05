Попала в свой же капкан: несговорчивую вдову Марьянова заставили горько пожалеть

Вдова звезды кино и сериалов Дмитрия Марьянова получила результаты повторной экспертизы стоимости наследуемой недвижимости. Выводы специалистов вряд ли порадовали Ксению Бик.

Дмитрий Марьянов скончался в 2017 году. Артист оставил три квартиры в Москве и загородный дом с участком. Отец Марьянова решил бороться за наследство через суд. В рамках разбирательства была назначена экспертиза, которая уточнила стоимость недвижимости артиста.

Выводами специалистов оказалась недовольна вдова знаменитости Ксения Бик. Женщина заявила, что эксперты сильно завысили стоимость. Бик настояла на повторной оценке.

Результаты второго исследования, скорее всего, заставили Ксению Бик горько пожалеть о своей несговорчивости. Так, например, трехкомнатные апартаменты артиста, в которой проживает сейчас его вдова с дочерью от прошлых отношений, подорожали с 18 до 21 миллиона рублей. Немного выросла в цене еще одна квартира Марьянова, а вот дача подешевела.

По словам представителя отца Дмитрия Марьянова, изменение в стоимости повлияет на возможную денежную компенсацию и размеры долей. Оказалось, что Ксении Бик выгоднее было согласиться с результатами первой оценки. Дескать, вдова попала в свой же капкан.

Как писали "Дни.ру", отец Дмитрия Марьянова устал от бесконечных хождений по судам. Пожилой мужчина уверен, что Ксения Бик затягивает процесс, постоянно меняя адвокатов и не являясь на заседания. Родитель артиста отметил, что экс-невестка живет в квартире его сына с новым любовником. Другие апартаменты она сдает. Не так давно суд заставил Бик выплатить 90 тысяч отцу звезды кино и сериалов.