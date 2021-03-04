Шлейф платья мешал всплыть: Подкаминскую из "Кухни" накрыло с головой на дне бассейна

По словам актрисы, она никогда не была любительницей острых ощущений, между тем периодически опасные приключения сами находят ее. В рискованные мероприятия Елена Подкаминская ввязывается регулярно.
По словам звезды сериала "Кухня", она довольно плохо плавает, а нырять вообще не умеет. Впрочем, это не помешало ей согласиться на фотосессию в воде.
Во время съемки Подкаминская забралась в глубокий бассейн. Чтобы добиться эффектных кадров, артистка ушла на дно. Находясь под толщей воды, Елена поняла, что совершила большую ошибку – тяжелый шлейф платья, в который она была облачена, накрыл ее с головой. Ткань наряда мешала знаменитости всплыть на поверхность.
Звезде сериала "Кухня" пришлось очень нелегко. Подкаминская призналась, что выпутаться из положения ей помогла "жажда жизни". Выбравшись из бассейна, артистка отметила для себя, что технику безопасности придумали не просто так.
В личном "Инстаграм" Елена Подкаминская показала получившиеся кадры. Мокрая артистка позирует в белом платье у разделителей. Поклонники звезды сериала "Кухня" назвали снимки потрясающими. Фанаты советовали артистке быть осторожнее.
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