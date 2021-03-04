Станцевать для него: сын Авербуха озвучил необычное желание Арзамасовой

Пасынок потребовал у звезды сериала "Папины дочки" необычный сюрприз. Лиза Арзамасова должна станцевать для сына спортсмена Ильи Авербуха.

Отпрыск известного фигуриста, Мартин, празднует 17-летие. Парень родился в браке Ильи Авербуха с коллегой по цеху Ириной Лобачевой. Молодой человек отлично ладит с молодой мачехой, артисткой Лизой Арзамасовой. В личном микроблоге актриса сериала "Папины дочки" опубликовала видео, которое подтверждает эту дружбу.

В кадре Авербух-младший уговаривает Арзамасову станцевать для него. Молодой человек хочет, чтобы знаменитость повторила эпизод из сериала "Папины дочки". В нем персонаж артистки, Галина Сергеевна, задорно пляшет.

"Это неповторимо", – отказала пасынку Лиза. Артистка отметила, что с момента съемок ситкома прошло много лет. Она сильно изменилась с тех пор – потеряла легкость и запал.

Мартин настаивал на своем. Он попросил мачеху подумать над его предложением до 17 марта – в этот день Арзамасовой исполнится 26 лет. Артистка согласилась повторить номер из "Папиных дочек", но с одним условием – Мартин станцует с ней.

Илья Авербух, в свою очередь, трогательно поздравил сына с днем рождения в своих соцсетях. Фигурист признался, что горд за отпрыска и ценит каждую его победу. Спортсмен пожелал наследнику успехов во всем и обещал быть всегда рядом.