"Не для просмотра с детьми": появился официальный трейлер сериала "Милиционер с Рублевки"

С 12 апреля на ТНТ начнется трансляция нового сериала "Милиционер с Рублевки". Ситком расскажет о том, как начинал службу в органах Володя Яковлев – любимый зрителями персонаж ленты "Полицейский с Рублевки". В приквеле эта роль досталась актеру Артему Сучкову.
По словам Сучкова, перевоплощаться в Яковлева – довольно энергозатратное занятие. "Он импульсивен, экспрессивен, неуравновешен", – охарактеризовал героя артист. Впрочем, на площадке сериала "Милиционер с Рублевки" Артем получал невероятное удовольствие от работы. На съемках творческий коллектив постоянно что-то придумывал. Артем Сучков в восторге от сценария, написанного Ильей Куликовым.
Наконец создатели "Милиционера с Рублевки" представили официальный трейлер картины. "Не для просмотра с детьми", – гласит предупреждающая надпись в начале ролика. В минутном видео внимание акцентировано на главном герое – молодом Володе Яковлеве.
"Милиционер с Рублевки" состоит из восьми эпизодов. Он повествует о начале трудового пути выпускника Школа милиции Владимира Яковлева. Попав в органы, бывший студент понимает, как сильно его представления о службе разнятся с реальностью. Яковлев получает первую в карьере взятку, узнает о том, какими сомнительными методами ведутся разыскные мероприятия, знакомится с внутренней кухней отдела.
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