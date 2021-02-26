Броситься в ноги Михалкову: известный ведущий прошелся по оскандалившиеся звезде "Полицейского с Рублевки"

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» не скрывает оппозиционных взглядов. Ранее в соцсетях знаменитость призывала подписчиков выходить на несанкционированные митинги и выражала недовольство российской действительностью в интервью Юрию Дудю.
На действия Александры Бортич отреагировал режиссер Никита Михалков. Он раскритиковал актрису в авторском шоу «Бесогон». Кинематографист напомнил, что родина звезды сериала «Полицейский с Рублевки» – Белоруссия. Дескать, Россия кормит Александру, а та, в свою очередь, отвечает ей черной неблагодарностью. «Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла», – спросил Михалков Бортич. По словам режиссера, артистка получает по 200 тысяч рублей за съемочную смену.
На фоне высказывания Михалкова разгорелся большой скандал. Александру Бортич начали травить в соцсетях, артистку предлагали выдворить из России.
Между тем телеведущий Андрей Норкин считает, что звезда сериала «Полицейский с Рублевки» должна броситься в ноги Никите Михалкову и поблагодарить его за возросшую популярность. Журналист отметил, что из-за скандала страницу Бортич в «Википедии» стали посещать чаще.
Норкин подчеркнул, что семья актрисы далеко не бедствует. Телеведущий не понимает зачем Александре Бортич, которая недавно стала невесткой высокопоставленного чиновника, призывать людей идти на митинги.
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