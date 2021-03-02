Экранную жену Нагиева из "Кухни" поздравляют с беременностью

Звезду сериала "Кухня" поздравляют со скорым прибавлением. Мария Горбань дала повод для слухов, выбрав наряд свободного кроя.

Около месяца назад актриса и ее супруг кинооператор Кирилл Зоткин вновь отправились под венец. Влюбленные отпраздновали повторную свадьбу, а затем поехали в Сочи на медовый месяц.

Поклонников желание Марии Горбань и Кирилла Зоткина обновить брачные клятвы насторожило. Пользователи Сети решили – это первая ласточка скорых перемен в жизни звезды сериала «Кухня».

Между тем в личном микроблоге Мария вновь дала повод для слухов. Актриса опубликовала в свежее видео. В кадре она крутится перед зеркалом, демонстрируя новое платье. Объемный наряд скрывает фигуру звезды «Кухни».

«У меня чувство, что вы в положении. Не по фоткам или видео – просто ощущение», – заметила одна из подписчиц Горбань. Сетевые детективы тут же нашли косвенные «улики» этому предположению. Оказалось, знаменитость не так давно подписалась на страницы о родах в Майами и на эксперта по УЗИ плода. Интересно, что сама звезда «Кухни» эти догадки оставила без комментариев.

Напомним, ранее в интервью Мария Горбань отметила, что в массовом сознании она так и остается женой Дмитрия Нагиева. Этот статус за ней закрепился прочно. Актеры играли супругов в нескольких проектах, а также в рекламе оператора сотовой связи.