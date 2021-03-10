По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем

Актриса с трудом переживала развод. Девушка признавалась, что продолжает любить бывшего мужа и не отрицала, что однажды будет готова к нему вернуться.
Масла в огонь подливали еще и слухи о том, что Павел Прилучный решился на развод не просто так. Якобы еще до официального расставания он начал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Девушку обвинили в том, что она увела мужчину из семьи.
А теперь, кажется, по ее стопам готова пойти и Агата Муцениеце. В Сети появились снимки, на которых актриса страстно целуется с несвободным мужчиной. В одном из телеграм-каналов опубликовали фотографии бурных объятий актрисы с режиссером Климом Шипенко, который вот уже 10 лет состоит в браке с Соней Карпуниной.
По некоторым данным, Муцениеце с новым любовником даже успела посетить театр. Парочку сфотографировали в ложе – они о чем-то мило беседовали, сидя рука об руку.
Однако позднее представитель опроверг слухи о романе актрисы с женатым режиссером. По словам продюсера, звезда просто не способна на подобную подлость. Как отметила помощница, Агата Муцениеце никогда бы в жизни не позволила себе роман с несвободным человеком, ведь так поступают только женщины с низкой социальной ответственностью.
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