Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Панин нервно курит в сторонке: Борисов вывалил гениталии перед полицейскими
"Прекрасная пара": Цымбалюк-Романовская предстала в объятиях престарелого красавца
"Муж стоял под окнами": Васильева 13 лет спала с известным режиссером ради ролей
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
Шоу-бизнес
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем

По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем

Прошлым летом Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Пару считали одной из самых красивых в шоу-бизнесе, однако, как оказалось, за фасадом скрывалось множество проблем. В частности, артистка рассказала, что супруг часто выпивал и поднимал на нее руку.
прочитано 576 раз

Актриса с трудом переживала развод. Девушка признавалась, что продолжает любить бывшего мужа и не отрицала, что однажды будет готова к нему вернуться.

ПО ТЕМЕ

Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску

Рвущаяся к камерам Муцениеце устроила потасовку на красной дорожке

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Масла в огонь подливали еще и слухи о том, что Павел Прилучный решился на развод не просто так. Якобы еще до официального расставания он начал встречаться со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. Девушку обвинили в том, что она увела мужчину из семьи.

А теперь, кажется, по ее стопам готова пойти и Агата Муцениеце. В Сети появились снимки, на которых актриса страстно целуется с несвободным мужчиной. В одном из телеграм-каналов опубликовали фотографии бурных объятий актрисы с режиссером Климом Шипенко, который вот уже 10 лет состоит в браке с Соней Карпуниной.

По некоторым данным, Муцениеце с новым любовником даже успела посетить театр. Парочку сфотографировали в ложе – они о чем-то мило беседовали, сидя рука об руку.

Однако позднее представитель опроверг слухи о романе актрисы с женатым режиссером. По словам продюсера, звезда просто не способна на подобную подлость. Как отметила помощница, Агата Муцениеце никогда бы в жизни не позволила себе роман с несвободным человеком, ведь так поступают только женщины с низкой социальной ответственностью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2021, 16:53 Источник: Телеграм-канал "Светские хроники" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый раз в первый класс: звезды отвели детей в школу

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна

Артистка мечтает о наследнике
Шоу-бизнес

Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку

Певица крайне обеспокоена
Шоу-бизнес

"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына

Звезда рассказала о наследнике
Шоу-бизнес

Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

Мать не узнала ребенка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+