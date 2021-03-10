По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем

Прошлым летом Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Пару считали одной из самых красивых в шоу-бизнесе, однако, как оказалось, за фасадом скрывалось множество проблем. В частности, артистка рассказала, что супруг часто выпивал и поднимал на нее руку.

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