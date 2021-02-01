"Разглядел мерзкие особенности": звезда "Бригады" сообщила о большом разочаровании

После выхода сериала "Бригада" в 2002 году на артиста как из рога изобилия посыпались роли. Он снялся в ряде популярных лент, например: "Курсанты", "Солдаты" и "Грехи отцов". В какой-то момент Павел Майков захотел попробовать свои силы в режиссуре. Он поставил антрепризный спектакль "На плоту".
В свежем интервью Павел Майков признался, что разочаровался в себе как в режиссере. Он снял розовые очки и увидел, что человеческая природа далека от идеала, он отчетливо "разглядел некоторые мерзкие особенности".
По словам Майкова, настоящий режиссер пойдет на все ради своего детища. "Условно говоря, заложить квартиру или убить человека", - добавила звезда сериала "Бригада". Павел, в свою очередь, жертвовать чем-то ради спектакля или фильма не готов. "Понял, что не режиссер", – посетовал артист.
Между тем знаменитость довольна тем, как складывается ее карьера. У Майкова никогда не было желания что-либо поменять в своей судьбе. Павел отметил, что не может трезво оценивать собственный путь. Творческий человек, по мнению актера, стремится к идеалу, поэтому всегда немного недоволен проделанной работой. Достичь совершенства невозможно, однако в стремлении к нему и заключается смысл творчества.
Павел Майков считает себя счастливым человеком. Актер делает только то, что нравится. "У меня замечательная семья: талантливый ребенок, красивая жена. Меня любят женщины", – нескромно похвастался актер сериала "Бригада". Майков сообщил также, что не испытывает каких-либо проблем со здоровьем. Артист переболел коронавирусной инфекцией без температуры – только обоняние пропало.
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