"Быстро получил по башке": как сложилась судьба "Пчелы" из сериала "Бригада"

Однажды российский актер проснулся знаменитым. Павел Майков больше не смог скрываться от многочисленных поклонников после того, как на экранах появился многосерийный фильм "Бригада".

Судьба сыграла весьма злобную шутку с артистом. Как только проект начал приносит свои плоды, Павел Майков скрылся из поля зрения фанатов и продюсеров.

Поговаривают, что актера постигло проклятие культового сериала "Бригада". Майков не только потерял любимую работу, но и долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

Многие связывают тернистый жизненный путь артиста с алкоголизмом. Другие же уверены, что Павлу с самого начало успех давался крайне тяжело.

Действительно, Майков только с третьего раза смог поступить в ГИТИС. Он постоянно подрабатывал, чтобы достать деньги на еду. Павел долгое время занимал должность в кукольном театре и посещал курсы актерского мастерства.

Даже после окончания высшего учебного заведения никто не хотел брать новоиспеченного актера в кинокартины и спектакли. Первым шагом к известности стал мюзикл "Метро". Однако за весь спектакль у Павла не было ни одной сольной партии.

Позже все узнали о Майкове как о "Пчеле" из самой громкой "Бригады". Артист не отрицал, что стал жертвой звездной болезни, которая и угробила его талант.

Как только у Павла появлялось свободное время, он начинал злоупотреблять алкоголем. Его жизнь не была наполнена светскими вечерами. Она была похожа на затяжную прострацию.

"Мне было 26, тут такая нестандартная ситуация. Но Бог мне быстро по башке дал: лишил работы. Мне сложно сидеть и ничего не делать. Иначе разными глупостями увлекаюсь – начинаю выпивать", – откровенной признался "Пчела".

Сейчас Павел Майков вернулся к съемкам и работе в театре. Несмотря на то, что большинство поклонников не признают другие проекты актера, он продолжает искать себя в новых спектаклях и постановках.