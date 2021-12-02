Почему дочь известного режиссера бросила Голубева из сериала "Мосгаз. Западня. Дело №8"

Этой осенью у 38-летнего артиста Александра Голубева состоялись сразу две яркие премьеры. На экранах стартовали проекты "Мосгаз. Западня. Дело №8" и "Стенограмма судьбы", показавшие впоследствии отличные рейтинги. В лентах конкурирующих "Первого канала" и "России 1" Голубев сыграл главные роли.
О жизни Александра Голубева вне профессии известно очень мало. Знаменитость не любит говорить о личном. В прошлом артист был женат на коллеге по цеху Александре Урсуляк, дочери известного режиссера Сергея Урсуляка, снявшего проекты "Тихий Дон", "Ликвидация".
Голубев и Урсуляк познакомились в 2004 году на съемках картины "Полный вперед!". В том же году артисты поженились. Через два года после свадьбы у пары появился первенец – Анна, а в 2008 году родилась Анастасия.
Брак Александра Голубева и Александры Урсуляк распался в 2010-м. Поговаривают, что инициатором развода стала артистка. Дескать, Александра устала от интрижек мужа на стороне. Голубеву в то время постоянно приписывали романы с партнершами. После развода актер сериала "Мосгаз. Западня. Дело №8" не забыл о дочках. Знаменитость души не чает в наследницах.
Александр Голубев окончил ВГИК, мастерскую Виталия Соломина. В престижный вуз артист попал с первой попытки. В детстве будущая звезда теленовелл занималась в театральной студии Натальи Бондарчук, что, естественно, дало ему преимущество при поступлении. Кроме того, дебют Голубева в кино состоялся, когда ему было только 14 лет. В 1997 году от снялся в ленте "Котовасия".