Цветущая Бабенко в мехах привела потерявшего голову мужа на премьеру

В кинотеатре Галерей "Времена Года" состоялась российская премьера фильма "Эйфель". Картина рассказывает трогательную историю любви великого французского инженера Гюстава Эйфеля – человека, который подарил Франции ее символ – Эйфелеву башню.
Мероприятие посетили некоторые российские знаменитости, в числе которых была известная актриса Алена Бабенко. Звезда сериала "Мосгаз. Катран" пришла в сопровождении супруга – экс-спортсмена и бизнесмена Эдуарда Субоча.
Вид у Бабенко был цветущий – она выглядела отдохнувшей и полной энергии. 49-летняя актриса, укутанная в меха, озаряла всех белоснежной улыбкой. Рядом с артисткой позировал ее избранник – тоже очень довольный.
Недавно Бабенко вернулась из отпуска – видимо, в этом причина ее необычной для осеннего периода бодрости. Судя по соцсетям, Алена загорала в станице Должанская, Краснодарского края.
Бабенко и Субоч в месте уже более десяти лет. Встретив актрису, бизнесмен в буквальном смысле потерял голову. Ради красавицы-артистки он оставил семью. Перед знакомством с Бабенко Субоч стал отцом, у него родился сын. Свадьбу звезда сериала "Мосгаз. Катран" и ее избранник сыграли в 2011 году.
Совместные выходы в свет Бабенко и Субоча всегда сопровождаются повышенным вниманием прессы. Историк моды Александр Васильев, в свою очередь, считает, что Алена и Эдуард одна из самых стильных и элегантных пар в нашей стране.
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