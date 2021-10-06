"Ждать нельзя": у звезды "Убойной силы" нашли опухоль на сердце

Звезда сериалов "Убойная сила", "Солдаты удачи", экс-солистка музыкальных коллективов "Адвокат" и "Рандеву" Наталья Лапина рассказала о серьезном недуге. У артистки нашли опухоль. Новообразование находится на сердечном клапане, в аорте.
По словам Лапиной, ей требуется серьезное хирургическое вмешательство. Она впервые чувствует настолько сильный страх и тревогу.
К счастью, опухоль у Натальи не злокачественная, однако меры надо предпринимать срочные. Пациентов с таким диагнозом очень мало. "Ждать нельзя, говорят, из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей", – рассказала звезда "Убойной силы" в "Инстаграм".
Новообразование нашли случайно. Наталью Лапину обследовали перед операцией на глаза. Артистке сделали эхокардиограмму через ЖКТ к сердцу. Благодаря этому тесту опухоль удалось обнаружить.
Актриса попросила друзей и поклонников помолиться за ее выздоровление. Лапина отметила, что ее недуг может привести к очень серьезным последствиям.
"Наташечка, ничего не бойся. Все будет хорошо. У меня коллега год назад прошла через такую же, да и раньше, не она одна. Так что будь в позитиве и не тяни. Буду за тебя молиться", "🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Молюсь, чтоб все прошло гладко и выздоровление было быстрым❤", – поддержали актрису в комментариях подписчики.
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