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Сериалы
Супруг был против: Алена Бабенко рассказала о появлении малышки

Супруг был против: Алена Бабенко рассказала о появлении малышки

Алена Бабенко рассказала о том, как полтора года назад в ее жизни произошли перемены. Артистка очень счастлива.
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По словам звезды кино и сериалов, тогда ей позвонила подруга из Кемерова. Эта беседа изменила все, говорит Алена Бабенко.

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Приятельница в панике уговаривала актрису взять щенка, судьба которого незавидна. Женщина на том конце провода сообщила шокированной Бабенко, что белоснежный шпиц рискует попасть "на разведение".

Актриса ничего не поняла, но забрать пса согласилась. "Я не разбираюсь в собаках, меня не бывает дома, да и как я ее заберу из Кемерово?" – задалась вопросом Алена.

Через два дня Бабенко привезли четырехмесячного щенка. Супруг знаменитости, бизнесмен Эдуард Субоч, был против питомцев в доме, поэтому, увидев собаку, впал в шок. Алена и Эдуард назвали щенка Беллой. "Супруг предложил назвать как-нибудь по-театральному", – объясняет знаменитость.

Спустя три дня актрисе пришлось отправиться на гастроли. Нового члена семьи Бабенко взяла с собой. Пес и его хозяйка побывали в трех разных городах, летели на самолете, ехали поездом и на машине. Алена очень переживала за своего "четырехмесячного ребенка". Звезда сцены отметила, что не каждый может выдержать длительную дорогу. Тревоги Бабенко оказались напрасными – Белла вела себя спокойно, не капризничала.

Алена Бабенко отметила, что ее питомцу уже исполнилось полтора года. Артистка и ее супруг отмечают каждые шесть месяцев жизни песика.

Алена Бабенко души не чает в Белле. В инстаграм-сторис артистка показала, как гуляет с собакой.

"Что может быть лучше утра на Чистых Прудах. Сегодня такая прохладная погода, солнышко кое-как пробивается. Такое свежайшее утро. Ну, естественно, с кем я? С моей малышкой гуляем. Всем желаю доброго, прекрасного дня, хорошего настроения несмотря ни на какую погоду", – сказала Бабенко подписчикам.

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Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 апреля 2021, 15:32 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сумасшедший дом Алены Бабенко

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