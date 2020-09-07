"Будет очень сильно не хватать": Семен Слепаков сообщил о смерти известного актера

Слепаков рассказал о смерти знаменитости в личном микроблоге. Сергей Колтаков умер на 65-м году жизни. Обстоятельства кончины звезды кино пока не названы.
Семен охарактеризовал Колтакова как тонкого, умного, талантливого, бесстрашного человека с великолепным чувством юмора. "Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", – написал шоумен.
Добавим, карьера Сергея Колтакова началась в 80-е. Дебютировал артист в фильме "Валентина". Самые запоминающиеся роли актера в картинах "Мама, не горюй!", "Братья Карамазовы", "Союз спасения", "Диверсант. Крым".
Сергей Колтаков родился в Барнауле 10 декабря 1955 года. В 1979 году он окончил Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского.
"Гениальный актер! Последние его работы особенно хороши. Как ему удавались отрицательные персонажи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сожалею, он был потрясающий актер. Жаль, что так мало было ролей на экране...", "Соболезнуем близким и родным", – отреагировали на печальную новость подписчики Семена Слепакова.
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