Маленький сын стал кормильцем Кожевниковой

Артистка и ее супруг бизнесмен Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Старшему наследнику пары, Ивану, уже шесть лет, среднему отпрыску Максиму – пять, а младшему Василию только три года.
Сыновья звезды сериала "Универ" растут очень самостоятельными. Максим, например, несмотря на юный возраст, умеет ловить рыбу. Накануне мальчик обеспечил всю семью вкусным обедом.
В личном микроблоге Мария Кожевникова показала отпрыска с уловом. Максим запечатлен с ведром, которое до половины заполнено рыбой. Актриса призналась, что очень гордится наследником.
Спустя время Мария сообщила, что добыча Максима была приготовлена и съедена всей семьей. Кожевникова, ее супруг и отпрыски остались довольны.
Подписчики звезды сериала "Универ" похвалили маленького Максима в комментариях. "Мамин добытчик😃вот Машенька уже не останетесь голодными, один кормилец вырос 😊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "молодец!! Мамин помощник и добытчик. Рыбку поймать, не так то просто!!", "Да неужели сам наловил??? Вот уж умничка! Добытчик! С таким мужчиной не страшной остаться голодной! Так рыбки захотелось! Пойду куплю и пожарю! У меня такого парнишки нет, чтобы такой тазик принес😁😁", "Молодец какой. В этом возрасте и уже рыбак.! Уже добытчик", – восхищались пользователи Сети.
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